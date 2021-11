Jorge Javier veta a Paloma García Pelayo por preguntar sobre violencia de género a Pepe Navarro

Jorge Javier Vázquez y Paloma García Pelayo protagonizaron un momento de lo más tenso durante la entrevista a Pepe Navarro en 'Sábado deluxe'. Pasada la una de la madrugada, la periodista lanzó una controvertida pregunta al entrevistado que nada gustó al presentador ni a la dirección del programa, lo que provocó el enfado de Vázquez.

Paloma García-Pelayo, en 'Sábado Deluxe'

García Pelayo preguntó al presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' sobre un delicado asunto del pasado relacionado con una de sus exparejas; una sentencia por "lesiones" a una mujer. Dicha cuestión indignó tanto a Navarro como a Vázquez, que abroncó sin miramientos a la colaboradora: "Paloma, sinceramente, creo que lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos".

El presentador continuó, visiblemente alterado, con su discurso y lanzando críticas sobre esta actuación: "Si lo tenías tan claro no te hubieras sentado con este señor, y hubieras dicho 'Yo no quiero estar sentada con un maltratador'". Mientras, la colaboradora guardaba silencio, y Vázquez siguió con su reprimenda: "Me parece irresponsable y muy ventajista por tu parte sacar a la una de la madrugada este tema. Si tanto problema de conciencia te provocaba, no haberte sentado aquí esta noche. Estoy profundamente decepcionado como presentador contigo, lo siento mucho, y desde luego te digo una cosa, creo que por ahora no me gustaría coincidir contigo en varios programas".

La respuesta de Paloma

La veterana periodista respondió a la reacción del presentador justificando su polémica pregunta: "Quería hacer una pregunta libre y es lo que he hecho". Sin embargo, el comunicador la acusó de haber querido provocar dicha situación, a lo que ella contestó tajante: "No he querido provocar nada, lo siento mucho, fíjate si soy sincera. Yo aquí siempre me he sentido en un programa libre y lo he hecho. Soy prudente y entiendo que le haya podido ofender". A lo que Vázquez volvía replicar: "Nos has ofendido a nosotros como programa".