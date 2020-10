La gran pillada a Carmen Borrego en 'Viva la vida': "Me comes el potorro"

La familia Campos no podría estar dando más tumbos en los últimos meses, especialmente desde su salida definitiva del universo 'Sálvame'. No hay día en que no se cuestionen públicamente sus acciones o palabras y, por ello, María Teresa quiso visitar este fin de semana 'Sábado Deluxe' para plantar cara a todos los detractores de sus hijas y ella. Sin embargo, su intervención no gustó a la mayoría del público, que consideró que mantuvo una actitud infantil y no cumplió con las expectativas de su visita.

Carmen Borrego se enfrenta a sus compañeros de 'Viva la vida' para defender a su madre

Los colaboradores de 'Viva la vida' comentaban este domingo su entrevista con Carmen Borrego presente en plató y tratando de defender a su madre. Diego Arrabal aseguraba que le había dado "vergüenza ajena" ver de esa forma a la mítica periodista y su compañera no dudó en reprenderle: "A mí no me dio vergüenza, todo lo contrario, me enorgullece tener la madre que tengo". "Que mi madre sea pública no significa que se diga lo que dices", le espetó al paparazzi.

El enfrentamiento con sus compañeros prosiguió durante el resto del magazine, de manera que la tensión fue en aumento y llevó a Carmen Borrego a protagonizar una sonada pillada ante las cámaras. Mientras Emma García entrevistaba a Amador Mohedano, y creyendo que no entraba en el plano pinchado desde el control de realización, la pequeña de las Campos se dirigió a alguien en el estudio y le dedicó una grosería poco propia de la imagen de si misma a la que tiene acostumbrada a la audiencia.

"Me comes el potorro"

Carmen Borrego miraba a algún compañero de 'Viva la vida' que no aparecía en el plano, al contrario que ella, que estaba siendo captada por las cámaras sin percatarse de ello. "Cómeme el potorro", parece que vocalizan sus labios. Por si cabía alguna duda, la exdirectora de programas de televisión insiste: "Me comes el potorro", dice muy claramente, señalando con su cabeza sus partes bajas. En ese momento, se da cuenta de que las cámaras le enfocan y trata de disimular. El espacio de Telecinco no ahondó más tarde en lo ocurrido y no confirmó a quién se dirigía la hermana de Terelu, pero poca duda queda del mensaje que quería transmitir.