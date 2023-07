Piqueras frena los pies a Abascal con múltiples zascas por su postura a la hora de retirar banderas LGTBI

Por Redacción |

Las entrevistas de los políticos en la televisión están dando mucho que hablar, sobre todo las realizadas en 'El hormiguero' o en 'El programa de Ana Rosa' a los dos principales líderes políticos. En 'Informativos Telecinco 21:00' también están invitando al plató esta semana tanto a Sánchez y Feijóo como a Yolanda Díaz y a Santiago Abascal.

Abascal y Piqueras, en 'Informativos Telecinco'

Precisamente, este último es el que acudió a los informativos de Telecinco para ser entrevistado y responder a todas las consultas que le fuera haciendo Pedro Piqueras , arrebatando muchos de los discursos que iba dando el líder de Vox en la noche del martes 4 de julio.

Uno de los más destacados y más aplaudidos en redes sociales fue cuando salió el tema de las banderas LGTBIQ+ y su retirada de muchos espacios institucionales. "Era costumbre que en torno a las fechas del Orgullo, la bandera LGTBI apareciera en consistorios, en gobiernos regionales...", introducía Piqueras, para seguir planteando: "De repente, llegan ustedes a las instituciones tras las elecciones de mayo y se desata algo que podríamos denominar como la guerra de las banderas. ¿Por qué la retirada de estas banderas de muchos sitios o no ponerlas en el caso de que ustedes administren esa institución?".

Abascal: "Es una bandera ideológica que no representa a todos los homosexuales"

Abascal no dudó ni un momento en dar una respuesta más que preparada: "Para nosotros es muy claro. En primer lugar, es una bandera ideológica que no representa a todos los homosexuales. Hay muchos homosexuales que votan a Vox u otros partidos que no se sienten identificados con una bandera concreta. Es más, yo a los homosexuales que conozco la bandera que le representa es la de España, que nos integra y nos acoge a todos". Pero aquí no iba a quedar la cosa, y menos aún teniendo la oportunidad de atacar al gobierno.

"Hay que recordar que en contra de la mentira del presidente del gobierno diciendo que esa bandera no se colgase en los ayuntamientos significaba que los derechos humanos están siendo vulnerados, hay que recordar que el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede colocar en ningún tipo de institución ninguna bandera que no sea oficial. Es decir, la bandera nacional de España, la bandera de la región y la bandera de los ayuntamientos", expone Abascal con una tranquilidad y una seguridad que parece que tenga la verdad absoluta. Pero no.

Santiago Abascal, en 'Informativos Telecinco'

Piqueras le interrumpe ante la primera mentira

"Sí se permiten banderas por cuestiones de solidaridad. Y podría ser perfectamente la bandera LGTBI", interrumpe Piqueras cortando el discurso del de Vox, quien a su vez se justifica diciendo que lo que ha leído él dice otra cosa, pero que "igualmente no es un ataque a los derechos humanos. Es inaceptable que el presidente del gobierno vaya a Bruselas a mentir". Dicho esto, decide irse por la tangente sacando otro tema de la nada: "Es un aliado de los que han asesinado a gente; es un aliado de Bildu que llevan en sus listas a asesinos y personas condenadas".

Pedro Piqueras, consciente de que el otro está desviando el tema, le dice que "no se preocupe que le voy a preguntar por Bildu más tarde" y le pone un vídeo en el que uno de Vox compara la bandera LGTBI con la de los pedófilos y le pregunta: "¿No le parece que determinados prejuicios puede llevar a errores?". Abascal hace hincapié en que están sacadas de contexto estas declaraciones y son "desacertadas escuchadas de esta manera", pero el presentador le dice que ese fragmento es una síntesis de lo que dijo.

Vuelve a irse por la tangente al quedarse sin argumentos

¿Qué hace entonces el líder de Vox? Volver a desviar el asunto y en lugar de decir que es un error monumental y una tremenda falta de respeto para millones de personas comparar al colectivo con los pedófilos, se pone a hablar de "lo que se está enseñando a los niños en los colegios a una edad tempranísima" lamentando que "a niños a los que se les está robando la inocencia". "Sexualizan a los niños a edades de 11, 12 o 13 años y que no les hacen ningún bien. (...) Conozco padres extraordinariamente preocupados con esta cuestión". Queda claro, a Abascal le preocupa muchísimo que una persona con 13 años sepa que existe la homosexualidad y que así, en caso de que lo sea pueda vivir feliz sabiendo que no está haciendo nada malo. No, para él es mejor no "robarle la inocencia" y que esa persona se sienta una incomprendida.