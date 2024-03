Por Daniel Parra |

El pasado viernes 15 de marzo, laSexta emitió un nuevo reportaje de 'Equipo de investigación' bajo el subtítulo "OnlyFans, la red de las tentaciones". En él, el programa se adentró en la red social para mostrar sus secretos, como la cantidad de dinero que genera o las experiencias de sus creadores de contenido erótico. El espacio presentado por Glòria Serra viajó a Andorra y habló con Sergio Fuentes, el autodenominado "rey de OnlyFans", que representa a varias jóvenes a las que recomienda qué hacer para aumentar su número de suscriptores a cambio de un porcentaje de sus ganancias. Preguntado sobre si considera al negocio prostitución, Fuentes respondió: "No creo que importe si es prostitución o no".

Glòria Serra en 'Equipo de investigación'

, afirmó sonriente el "rey de OnlyFans", cuyas palabras sobre el perfil de sus "modelos" ha motivado a la Policía andorrana a investigarlo: "Me gusta que las modelos que llevo yo tengan un perfil así como de inocente, que parezcan inocentes. Luego obviamente que estén buenas. Si me dice que no hace explícito, que no hace masturbaciones, no me interesa el perfil.. Ester Molné, ministra de Interior y Justicia de Andorra, se ha referido a Fuentes en Diari Andorra:

Molné ha admitido que ha sido el reportaje de 'Equipo de investigación' lo que le ha hecho descubrir la necesidad de investigar OnlyFans por "alerta social": "Estamos preocupados por el bienestar de todas las personas y, sobre todo, de los menores, porque son vulnerables". La Policía, junto con el grupo tecnológico, ya indagan para conocer si Sergio Fuentes es culpable de un presunto delito relacionado con la pornografía infantil, y con la prostitución. Molné no ha sido el único rostro político de Andorra que se ha pronunciado al respecto. Cerni Escalé, presidente de Concòrdia, cargó contra el Gobierno: "La respuesta a nuestros problemas no es hacer permanente la apertura económica con el acuerdo de asociación. Es rectificarla. Urgentemente".

A raíz de esto, el propio Sergio Fuentes ha utilizado sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido y señalar a laSexta y al programa de Serra. "Obviamente sé que no soy un proxeneta, por eso mismo puedo satirizar sobre esto (...) Desde un principio querían criminalizarme", explicaba en un vídeo de Instagram. "Lo que hago es totalmente lícito y no tengo ningún problema en reírme en tu cara", añadía, insistiendo en que hizo la entrevista "de coña".

"No hay un mes en el que baje de las cinco cifras"

'Equipo de investigación' también preguntó sobre OnlyFans a Miguel Guerrero, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. El exfutbolista, tras seis meses como creador de contenido en la red social, acumula más de 10.000 seguidores: "Al principio empecé con cosas muy light, y cada vez vas aumentando un poquito más, vas generando ese morbo en la gente". Guerrero explicó que suscribirse mensualmente a su OnlyFans cuesta 9,99 euros, a lo que hay que sumar los mensajes privados y los vídeos personalizados: "Me ofrecieron 500 euros por tomarme un café, yo estuve una hora con esa persona, no quería nada sexual conmigo". "No hay un mes en el que baje de las cinco cifras", aseguró al ser preguntado por cuánto gana. Guerrero mostró que en el último mes ha cobrado 85.000 euros más extras.