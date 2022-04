La victoria de Chanel Terrero en el Benidorm Fest generó gran polémica y despertó la ira de algunos eurofans. Los rumores en torno a un posible trato de favor de Miryam Benedited hacia la catalana hicieron que muchos seguidores llevaran a cabo un acoso y derribo contra la coreógrafa, llegando a traspasar fronteras injustificables.

Miryam Benedited, en 'Equipo de investigación'

En la noche del 22 de abril, 'Equipo de investigación' emitía un programa sobre el odio en redes sociales, en el que contaron con la presencia de la coreógrafa y de uno de sus acosadores. "A por ti no, vamos a ir donde más te pueda doler: a por tus hijos, que sabemos muy bien dónde localizarlos", escribió escudado en un perfil falso.

"Yo me arrepiento muchísimo de ese mensaje y las veces que haga falta le pido disculpas a Miryam por los daños que haya podido causar a ella y a su entorno", decía ante las cámaras, aunque con la mitad de su rostro cubierto. El hater, Aitor, intentó dar una justificación a lo que hizo.

"Me considero eurofan y de siempre sigo el Festival de Eurovisión. Había dos propuestas que me gustaban muchísimo, que fueron las que quedaron detrás de la ganadora, y me fastidió mucho y dije: '¿Por qué tiene que valer más la opinión de una persona o dos del jurado antes que la de miles de personas que han votado?'"

"Estuve cabreado un montón de horas, o de días, y le envié ese mensaje sin pensar", decía con una tranquilidad pasmosa. El joven se escudó en que, "como había tantas personas llamándole de todo en redes sociales", no pensó que pudiera repercutirle "de esa manera" a Benedited.

Antes de afirmar que escribía en plural para que pareciera que era más gente la que quería hacerle ese daño, Aitor llegó a hablar sobre su historia personal. "¿Qué despierta en usted tanto odio'", le preguntaba el periodista. "Ver que, yo desde los 6 años, no he tenido nunca estabilidad, y ver que los demás hacen su vida y son felices me da una impotencia increíble. (...) Las secuelas de la enfermedad son lo que me hacen que no me llegue bien la glucosa al cerebro, y cuando me pasa eso tengo hasta ataques de ira. Se junta la frustración, la depresión y haces cosas que no quiere hacer", explicaba.

El testimonio de Miryam Benedited

El programa también contó con el testimonio de la coreógrafa. "Yo voy allí junto con otros cuatro compañeros y se nos dice que votemos absolutamente de manera libre. A partir de ahí se desata toda una ira alucinante simplemente porque nuestro criterio no ha coincidido con el criterio popular. Parece que hemos cometido un delito: asesinato, violación...", explicaba.

Benedited se atrevió a afirmar que estas personas no están "en su sano juicio": "Se le ocurre amenazar a unos menores porque su canción favorita de Eurovisión no ha salido adelante", decía. "No estás con tus hijos, tú no sabes si están en la puerta del colegio esperándoles, y eso es lo que me llevó a ponerme en contacto con la Policía", narró.