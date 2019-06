Nico Tortorella ('Younger') calienta a sus fans con un posado desnudo de bienvenida al verano

El actor y modelo Nico Tortorella ha vuelto a deleitar a sus más de 500.000 seguidores en Instagram con uno de sus habituales posados. El intérprete estadounidense nos tiene acostumbrados a este tipo de imágenes en su perfil de la conocida red social, aunque esta ha sido la primera vez que nos ha mostrado su trasero desde una punto tan cercano, provocando la revolución entre sus fans.

El actor de 'The Beautiful Life', serie protagonizada junto a Mischa Barton, saltó a la fama en 2011 gracias a su papel en la cuarta entrega de la saga de terror "Scream", compartiendo escenas con la también actriz Emma Roberts, con quién ya había trabajado anteriormente para la película "Twelve", protagonizada por Chace Crawford.

Aunque si hay un proyecto que de verdad ha conseguido consagrarle en el complicado mundo de la interpretación sin duda es su papel de Josh en la ficción juvenil 'Younger'. Actualmente se encuentra presentando la versión estadounidense del exitoso formato de tatuajes 'How Far Is Tattoo Far?' junto a la televisiva Nicole Polizzi, más conocida como "Snooki" tras su paso por 'Jersey Shore'.

Su faceta menos conocida

El actor es un apasionado de la moda. Así lo demuestra su impecable estilo lleno de sombreros, trajes y cortes de pelo siempre a la moda. Un estilo del que también hace gala cuando se maquilla y se planta unos tacones para dar vida a Almond Milk, su alter ego femenino. Un personaje al que da rienda suelta junto al grupo de drag queens neoyorquinas conocido como "The Dairy Queens".