¿Preparan un 'Grand Prix' de niños? La respuesta de TVE sobre el regreso del 'Peque Prix'

El fenómeno de 'El Grand Prix del verano' está de vuelta. El exitoso formato que conquistó de numerosas generaciones regresará próximamente a la parrilla de La 1 con una versión actualizada, que volverá a contar con Ramón García como maestro de ceremonias. Junto a él, la creadora de contenido Cristinini y la actriz Michelle Calvó se pondrán al frente del programa de EuroTV Producciones (Grupo iZen), y Wilbur se encargará de explicar las pruebas con humor. Pero, ¿y si también apostasen por una edición para niños?

Carlos Castel, presentador de 'Peque Prix'

Al igual que otros formatos como ' MasterChef Junior ', ' La Voz Kids ', ' Tu cara me suena Mini ' o ' Eurojunior ',. Coincidiendo con el estreno de la sintonía del nuevo 'Grand Prix' , dando pie a los rumores sobre su posible regreso al ente público.

Aunque la realidad es que no se encuentra entre los planes de Radiotelevisión Española. Tal y como ha confirmado a FormulaTV Ana María Bordas, directora de Contenidos originales en RTVE, en estos momentos no se está trabajando en 'Peque Prix' para seguir ampliando el universo de este formato. A pesar de no estar previsto, si el regreso de 'Grand Prix' acabase siendo un rotundo éxito en la pequeña pantalla, no sería descabellado pensar que la pública podría replantearse apostar por esta versión.

Así era 'Peque Prix'

En 'Peque Prix', diferentes colegios de España se enfrentaban a las divertidas pruebas, emulando a los pueblos de la versión original. La primera etapa estuvo presentada por Miriam Domínguez junto a y Carlos Castel, mientras que la segunda fue conducida por Andrés Caparrós con Esther Buzcarrondo y Patricia Gallo. Aunque Ramón García no estaba al frente del espacio infantil, sí aparecía en pantalla con pequeños scketches donde daba vida a un peculiar profesor. En 2007, la versión junior regresó a las autonómicas Canal 9 y Telemadrid con un especial que enfrentaba a niños valencianos y madrileños.