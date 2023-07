TVE presenta la vuelta del 'Grand Prix' con un Ramón García emocionado, pruebas nuevas y un dinosaurio

Por Almudena M. Lizana |

La vuelta de 'Grand Prix' a La 1, después de muchos años, ya es un hecho. Durante la mañana del 5 de julio de 2023, RTVE ha organizado una rueda de prensa para presentar todos los detalles del retorno del estival programa producido por el ente público en colaboración con EuroTV Producciones. En ella se encontraban el mítico Ramón García, las presentadoras Cristinini y Michelle Calvó, Willbur, María Eizaguirre, Directora de Comunicación y Participación de RTVE y Carlo Bosserman, productor ejecutivo. Una de las primeras cosas que hemos podido saber es que los dos primeros pueblos son Alfacar de Granada y Colmenarejo de Madrid. Además, los padrinos del primer programa son Lolita Flores y Miguel Ángel Muñozz.

Willbur, Cristinini, Michelle Calvó y Ramón García

"'Grand Prix' va cosido a la vida de cada uno. Este programa va unido a nuestra vida paralela, con nuestros amigos y familia.", empezaba diciendo García, visiblemente emocionado. "Sigo con la misma ilusión o más porque esto es un reto. Después de 18 años, entrar y ver esto, cuando vi el decorado ya vi el 'Grand Prix'. Entras y se respira. Hemos buscado el equilibrio entre la memoria histórica y lo nuevo.", añadía el presentador.

"Hay una persona que ha sido la responsable de que esto funcione. Es Carlo Bosserman. Llevamos trabajando mucho y hemos hecho mucho proyectos juntos. Todos los veranos luchábamos por la vuelta del 'Grand Prix'", señalaba Ramón García, agradecido al productor. "Hemos agradecido a esta directiva de RTVE que haya apostado por el 'Grand Prix' porque la de antes no lo hizo. El tiempo nos ha dado la razón porque cada vez más gente nos lo pedía", comentaba García.

"La mecánica sigue así. Son dos pueblos que van sumando puntos. Habrá dos semifinales y una final. Va a tener ese punto de competitividad que va a mejorar la emoción", explicaba el presentador, recordando cómo es la mecánica. "Son las olimpiadas de los pueblos de España, como dijo Ramón", puntualizaba María Eizaguirre. "Esta es mi casa. Cuando llegué me pusieron sello. Un sello en el corazón y aunque vas a otros sitios, yo he hecho radio, pero siempre queda marcado", aseguraba el presentador.

Pasando el turno de palabra a Carlos Bosserman, el productor ejecutivo. "Ha sido un reto difícil y complicado porque teníamos que mantener la esencia del programa", empezaba diciendo. "Hemos modernizado las pruebas y nos harán reír con un toque distinto de lo que hacíamos antes. Por ejemplo, con prueba de videojuegos", comentaba Bosserman.

Ramon García, Cristinini, Michelle Calvó y Willbur

Además, él mismo asegura que han mantenido la sintonía del programa, pero con nuevos acordes. "Hemos mantenido las pruebas míticas, Troncos Locos, Los Bolos y La patata caliente", añadía. Respecto a las pruebas nuevas hay un total de cuatro: El perrito piloto, Las abejas a lo loco, La guardería y Escala como puedas. "Antes guardábamos el material entre año y año, ahora lo hemos tenido que construir de cero", puntualizaba.

Un curioso dinosaurio

Una de las novedades que han presentado en la rueda de prensa ha sido el dinosaurio Nico, que promete complicarle la vida a los concursantes del 'Grand Prix'. "Soy una niña que he crecido con el programa. Para mí es venir y disfrutar. Vuelvo a nacer, a crecer y a disfrutar", se arrancaba a decir Cristinini. "Voy a ser la embajadora de los pueblos. Estaré cerca y podré conocer historias que van a emocionar bastante", puntualizaba Michelle Calvó, desvelando su función en el programa. "Yo estaré en las pruebas, comentando. Queríamos traer ese toque de redes y de retransmitir. Tendré una cabina y me he traído mis cosas de casa", decía la streamer Cristinini.

Respecto a la nueva vaquilla del regreso del 'Grand Prix', Ramón García exponía lo siguiente: "La nueva ley no permite tener a la vaquilla. Este era el programa de la vaquilla y yo soy Ramontxu de la vaquilla. Queríamos una vaquilla que molestara como la vaquilla. Queríamos mantener la vaquilla amoldada a los tiempos".