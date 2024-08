Prime Video cancela 'My Lady Jane' tras una única temporada

Por Beatriz Prieto |

El pasado 27 de junio, en medio de la ola de éxito de la tercera temporada de 'Los Bridgerton', Prime Video estrenó su serie de época y fantasía 'My Lady Jane'. No obstante ahora, casi dos meses más tarde, la plataforma de streaming ha decidido no dar luz verde a una segunda temporada de la serie protagonizada por Emily Bader y Edward Bluemel.

Emily Bader y Edward Bluemel en una escena de 'My Lady Jane'

Tal y como recoge Deadline a partir de las novelas homónimas de Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows, después de que se estrenara su primera temporada, de ocho episodios, con escasa promoción. Tanto fue así, queni siquiera en su semana de estreno, lo que habría condenado su futuro.

Con Bader y Bluemel en los papeles principales de Jane Grey y Guildford Dudley, la primera y ahora única temporada concluyó con un punto final para la pareja, aunque dejaba muchos hilos sueltos en su trama política en los que apoyarse para desarrollar una hipotética segunda temporada. Una continuación que, por desgracia, no verá la luz a pesar de la buena acogida y las críticas positivas entre el público que había podido disfrutarla hasta la fecha.

Unos ingredientes insuficientes

'My Lady Jane' da una vuelta de tuerca a la historia de Lady Jane Grey, una de las monarcas con el reinado más corto de la historia de Inglaterra, hasta el punto de que fue apodada como la Reina de los Nueve Días. En esta ficción, con toques de fantasía y mucho humor, además de intrigas palaciegas, prima especialmente la química entre los protagonistas, lo que a muchos podría recordarles a 'Los Bridgerton'. Un cóctel de ingredientes que no ha sido suficiente para atraer la atención del público en plena época estival y asegurarle una segunda temporada.