Prime Video confirma la segunda temporada de 'Punto Nemo', que ya ha iniciado su rodaje

Por Alejandro Rodera |

'Punto Nemo' no ha naufragado. La serie producida por Ficción Producciones debutó en Prime Video en exclusiva el 28 de marzo y llegó a alzarse como lo más visto en la plataforma. Siete meses después, el servicio de Amazon ha resuelto finalmente cualquier tipo de duda con respecto a su futuro al anunciar que el proyecto contará con una segunda entrega que, de hecho, ya se está rodando en estos momentos.

La grabación de los nuevos episodios se ha desplegado en Galicia y, más adelante, dará el salto a localizaciones de Portugal y las islas Canarias. Al frente de su elenco vuelven a estar Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro y Najwa Nimri, que están arropados por Sara Matos, María Isabel Díaz Lago, Nüll García, Felipe Pirazán y Oleg Krikunova. La principal novedad se produce tras las cámaras, ya que Álex Rodrigo ('La Casa de Papel') se incorpora como director y, además, comparte las tareas de guion junto a David Muñoz, Carlos Molinero y Paula Sánchez.

Alba Lago en el rodaje de la segunda temporada de 'Punto Nemo'

Por su parte, Mamen Quintas y Julio Casal son los productores ejecutivos de esta coproducción junto a Ukbar Filmes (Pandora da Cunha Telles y Pablo Iraola), con la colaboración de Xunta de Galicia y RTP. Como ya sucediera con la primera temporada, la segunda se podrá ver en exclusiva en España y Portugal a través de Prime Video, aunque por el momento no se ha anunciado una fecha aproximada para este regreso.

Maxi Iglesias y Óscar Jaenada en la segunda temporada de 'Punto Nemo'

El fin del mundo

No obstante, lo que sí se ha adelantado es cómo será su trama, que. Ese acontecimiento llevará a los supervivientes a lidiar con una realidad brutal en un lugar muy hostil, ya quey, además, sobre ella se cierne la amenaza de un virus alienígena que podría expandirse por todo el mundo.

En esta nueva tanda, la llegada de dos hermanos rusos lo pondrá todo patas arriba. La irrupción de ambos agravará los conflictos internos de un grupo ya de por sí marcado por la culpa, el amor y la traición, que en la primera entrega se desplazó al Pacífico Sur para tratar de concienciar al mundo sobre un grave problema. Pese a todas esas dudas, el principal objetivo será escapar, aunque no lo tendrán nada sencillo.