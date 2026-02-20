Por Redacción |

Kiko Hernández y Kiko Matamoros venían avisando desde hace ya semanas que tenían preparado algo muy fuerte para su nuevo proyecto juntos: Los Kikos TV. Tras verse obligados a cambiar de nombre por la política de la plataforma y después de caldear el estreno con varios vídeos de humor y sátira, el tándem estrenaba el jueves 19 de enero su primer programa que tuvo como nombre 'Extrañas criaturas'. En él, ambos entraron dentro de un ataúd, como si de su propio funeral se tratase.

Tirando de Inteligencia Artificial, consiguieron que un Carlos Arias Navarro anunciase su muerte, arrancando así el formato. Como en cualquier entierro, las coronas no podían faltar e hicieron un guiño a 'La revuelta' de David Broncano, contando que el presentador de La 1 les había mandado una con un mensaje que decía "No sois nadie", en relación a su anterior formato en Ten.

Josep Ferré imita a Isabel Pantoja en el primer programa de Los Kikos TV

Poco después, el dúo recibía a La Marrash, que entró como un huracán, viviendo algunos de los momentos más surrealistas y bochornosos de la noche. Esta personalidad de redes sociales se encaró con todo el mundo, incluso con una mujer del público a la que llamaba "menopáusica", cosa que no agradó para nada a Matamoros, tanto que en la rueda de prensa llegó a pedir disculpas por esto.

Además, Kiko Hernández y Kiko Matamoros también subieron al escenario a varios de sus colaboradores como Paloma Paloma González Durántez , que recordó que era la "única estilista de ' Cámbiame '", a Josep Ferré imitando a Isabel Pantoja y a una vidente que se llama Rubí. Sin embargo,

La famosa ocultista se enzarzó con La Marrash, llamándose de todo. "Eres una próstata con patas, ya te puedes operar lo que quieras que das asco. Lo único que no te puedes operar es el cerebro porque no lo tienes", decía Aramís Fuster, mientras que la de Barcelona respondía con el mismo "menopáusica" que antes y descalificaciones al físico de la vidente. Un encontronazo que terminó en escupitajos por parte de la joven a la vidente.

Aramís Fuster, La Marrash y Rubí en el estreno del programa de Los Kikos TV

Muy descontento con el debut

Tras esto y varias pausas publicitarias, Kiko Hernández y Kiko Matamoros pasaron a la rueda de prensa en la que aseguraron no estar orgullosos de cómo había sido este primer programa, sobre todo Matamoros. "No pienso mirar las redes porque lo que ha pasado en el escenario tampoco me gusta", se sinceraba el colaborador de televisión.

"Cuando no se trabaja bien, cuando no se cumple con lo que uno se compromete, cuando uno cree que el trabajo de los demás se lo puede pasar por los huevos... Yo hoy no tengo nada que celebrar, y sé que lo que voy a leer me va a hacer daño. (...) Soy honesto y hoy desafortunadamente no hemos estado a la altura de las expectativas. Son muchos años y probablemente esta sea una de las grandes decepciones de mi vida", continuaba Matamoros con su brutal autocrítica.

¿Más programas?

En la ronda de preguntas, se planteó qué iba a ocurrir en el programa "de la semana que viene", a lo que el dúo quiso desmentir que fueran a volver en siete días. "Empezamos a mediados de marzo porque vamos a ir muy de la mano también de realities que funcionan muy bien y el 15 de marzo se estrena 'La cárcel de los gemelos' y va a haber muchas sorpresas", dejaba en el aire Hernández.