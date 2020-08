Primeras imágenes de 'La maldición de Bly Manor', que llega en otoño a Netflix

Mike Flanagan aprovechará los cimientos de 'Hill House' para construir un nuevo misterio en 'Bly Manor'. El showrunner de la antología de terror de Netflix ha dado forma a un relato que se alejará de la familia Crain, pero en el que buscará mantener el escrutinio psicológico que llevó a la serie a convertirse en un fenómeno. A pesar de las dificultades impuestas por el coronavirus, la segunda temporada no llegará más tarde de lo previsto, y ya ha presentado sus primeras imágenes.

Hello Twitter! Here is your first look at THE HAUNTING OF BLY MANOR. The latest chapter of @thehaunting is coming soon so be sure to follow @intrepid and our Instagram page @intrepidpics for the latest news and exclusive content. pic.twitter.com/qmqtlOJoHo