Acusan a Netflix de pedofilia por el polémico cartel de 'Cuties'

Entre las decenas de lanzamientos que Netflix tiene programados para septiembre, hay uno que ha llamado la atención en las últimas horas, pero no precisamente por algo positivo. La película 'Cuties', que se alzó con el premio a la mejor dirección en la última edición del Festival de Sundance, ha despertado una candente polémica en redes debido principalmente a las imágenes empleadas en su cartel.

#NetflixPedofilia @NetflixES A los 11 años las niñas no tienen que ser sensuales (entiéndase sexuales). Dejen a las niñas en paz. pic.twitter.com/lYG2U7HKMu — Avelina Chinchilla ?? (@avechinchi) August 20, 2020

La cinta, conocida en España como 'Guapis', ha recibido un aluvión de críticas en Twitter por sexualizar la imagen de sus protagonistas en el póster promocional. Y no solo eso, ya que la sinopsis oficial también ha enfurecido a multitud de usuarios que han creado el hashtag #NetflixPedofilia para protestar al respecto con mensajes como el de arriba.

"Amy tiene once y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa," reza la sinopsis que muestran las capturas de Twitter. La respuesta de Netflix ha sido rápida, ya que ese breve texto ya ha sido modificado por el siguiente: "Amy tiene 11 años y se queda alucinada con un grupo de baile de chicas. Para unirse a ellas, empieza a explorar su feminidad, desafiando las tradiciones de su familia."

Boicot digital

Las quejas no se han quedado ahí, porque esa disconformidad se ha trasladado a la plataforma de recogida de firmas Change.org, donde una petición que solicita la retirada de la película -que se estrenará el 9 de septiembre- acumula ya más de 35.000 apoyos. Esta solicitud acusa a la producción de "promover la pornografía infantil", llegando a asegurar que "ha sido creada para entretener a adultos que son pedófilos".

Respuesta de Netflix

Las graves acusaciones vertidas no han pasado desapercibidas para Netflix. Un portavoz de la compañía ha asegurado a FormulaTV que se han tomado medidas para poner remedio a la situación: "Sentimos mucho el uso del material, no apropiado, empleado en esta película. No era una representación adecuada del título, por lo que tanto la imagen y la descripción han sido actualizadas."