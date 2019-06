Primeras palabras de Belén Esteban horas antes de su boda: "He hablado con Miguel y estoy muy emocionada"

Llegó el día. Más de cinco años después de que Belén Esteban encontrara el amor en una ambulancia, este sábado 22 de junio formaliza su relación con "su Miguel" delante del altar. La colaboradora dirá sí quiero en la Vega del Henares, una enorme finca donde podrá celebrar la ceremonia y la posterior fiesta lejos de los ojos indiscretos. Debido a una exclusiva firmada, no podremos saber muchos detalles del enlace hasta días después, pero, aún así, 'Socialité' ha conseguido hablar con ella horas antes, justo cuando estaban entrando en la finca.

Belén Esteban vestida de novia

"Sí, he hablado con Miguel y estoy muy emocionada", expresaba Belén Esteban, confirmando a María Patiño que sí había mantenido una conversación con su pareja el mismo día de la boda. Entre otros detalles, la de Paracuellos desvelaba que había podido dormir, a pesar de los nervios, y que está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. "Lloro, río...", comentaba.

Como no podía ser de otra manera, las primeras palabras antes del enlace han ido dedicas a una de las personas más especiales en la vida de la televisiva, su padre, ya fallecido. "Estos días echas de menos a la gente que ya no está, pero se que esté donde esté estará en primera fila", decía una Belén muy emocionada. Además, dedicaba unas palabras para todos aquellos que le habían acompañado durante toda su vida: "Gracias a toda la gente que me aguanta en los buenos y malos momentos".

Lágrimas de por medio

El momento más emotivo de esta entrevista exprés llegó cuando la reportera del programa le entregaba a Belén Esteban una medalla de San Judas Tadeo en nombre de todo el equipo de 'Socialité'. La novia se mostró visiblemente emocionada, pero la que no pudo evitar las lágrimas fue María Patiño, que, además, es una de los testigos de la boda. "Esa medalla es la mayor protección que puedes tener", concluía la periodista, que ya ha avisado de que se pasará todo el enlace llorando.