Mila Ximénez recrimina a Belén Esteban que Kiko Hernández no sea testigo en su boda: "No me ha gustado"

Desde que se anunciara la boda de Belén Esteban en septiembre de 2018 han sido muchas las exclusivas, las polémicas y las discusiones que ha generado. Este sábado 22 de junio por fin se pone el broche de oro a un año cargado de emociones para la "princesa del pueblo", dándose el sí quiero con Miguel Marcos, su pareja desde hace más de cinco años y con la que espera compartir el resto de su vida.

La periodista Mila Ximénez en 'Sálvame'

Los días previos al enlace se viven con nervios y con las emociones a flor de piel y todavía más si se trata del plató de 'Sálvame'. El programa diario lleva varios días dedicando sus programas, casi íntegramente, a la esperada unión, vertiendo toda clase de opiniones sin ningún tapujo, como es habitual en el formato presentado por Carlota Corredera.

En una de esas tardes Mila Ximénez ha querido reprochar a la novia que su compañero Kiko Hernández, no sea uno de los testigos de su boda. "Ha tenido un gesto con Kiko que no me ha gustado. Yo habría esperado de Belén que le hubiera pedido a Kiko ser testigo de su boda", ha explicado Ximenez que no entiende que tras años partiéndose la cara por Belén no le haya pedido ser su testigo.

Todo lo que ha hecho por ella

Entre todas las cosas que el colaborador habría hecho por Esteban, la periodista sevillana resalta los tres meses que la ganadora de la tercera edición de 'Gran Hermano VIP' estuvo en el concurso, los cuales Hernández "los pasó canutas". Tampoco se olvida de que "ha estado a punto de tener tres demandas de Toño Sanchís", antiguo representante de la de San Blas con el que mantiene una batalla judicial desde el año 2015.