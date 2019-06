Belén Esteban llora de emoción ante la aparición de unos mariachis contratados por 'El programa de Ana Rosa'

Con la boda de Belén Esteban a la vuelta de la esquina, Telecinco se ha volcado con el evento en prácticamente toda su programación. Una prueba de ello fue que, el viernes 21 de junio, un día antes de la gran celebración, 'El programa de Ana Rosa' quiso sorprender a la conocida colaboradora de 'Sálvame' con motivo de su enlace con su pareja, Miguel Marcos.

Belén Esteban, emocionada ante la sorpresa de 'El programa de Ana Rosa' por su boda

El formato de Ana Rosa Quintana envió para ello a la reportera Marta Riesco, quien esperó junto a los mariachis frente a la casa de Esteban, en Paracuellos. "Estoy súper contenta de anunciaros que hemos cumplido la misión y Belén Esteban ya tiene nuestro particular regalo", adelantó la reportera, que confesó tener "la piel de gallina" porque es "una romántica".

Riesco dio paso así a las imágenes en las que recibió a una sonriente Esteban y anunció que "le dedicaban una canción" tanto a ella como a Miguel "con todo el cariño" del equipo de 'El programa de Ana Rosa'". Un momento tras el cual el grupo de músicos comenzó a cantar "Si nos dejan", provocando lágrimas cargadas de emoción por parte de Belén Esteban. "Gracias, de verdad. Gracias a Ana Rosa y a todo el equipo", declaró la madrileña.

Emociones a flor de piel

"Es que ella es así", valoró Joaquín Prat desde plató, donde todos aplaudieron el emotivo momento, algunos de sus compañeros tan emocionados como Belén Esteban. "Lo has hecho de maravilla. Has sido nuestra embajadora allí en Paracuellos y hemos conseguido lo que queríamos, que era que le hiciese ilusión a Belén", felicitó el colaborador a Marta Riesco. "No pensaba que se fuese a emocionar tanto", añadió Prat, antes de señalar que era normal, puesto que "tendría las emociones a flor de piel" porque el sábado "era un día muy importante" para la colaboradora de 'Sálvame'.