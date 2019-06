Belén Esteban sorprende al confesar que habrá exclusiva de su boda: "Quiero que me vean vestida de novia"

Después de haber afirmado en varias ocasiones en Telecinco que no haría una exclusiva sobre su boda, Belén Esteban parece haber cambiado de opinión a apenas unos días antes de que se celebre el enlace con Miguel, su actual pareja, el sábado 22 de junio. Los rumores sobre una posible exclusiva acordada por la colaboradora de 'Sálvame' llegaron a su fin cuando, en una conexión en directo desde el lugar donde se celebraría la boda, Esteban admitió que había aceptado hacer una exclusiva.

María Patiño fue la encargada de lanzar la noticia en el programa de Telecinco, tras lo cual algunos de sus compañeros se mostraron muy críticos con Belén. "Hay una exclusiva y va a salir en ¡Hola!. Quiero que quede muy claro: por eso he llamado a mis compañeros", declaró Esteban, que aseguró que "nadie tenía la obligación de salir" y tampoco habría "ningún photocall" con motivo de dicha exclusiva.

La colaboradora reconoció que había gente que había rechazado participar, que "respetaba" tanto esa decisión como la contraria y que por ello "tenía la obligación de preguntar". "Iba a llamar a todos durante el día de hoy, pero no me ha dado tiempo", admitió la madrileña, tras lo cual María Patiño le preguntó si "consideraba haber sido incoherente" sobre la decisión de hacer una exclusiva de su boda, al haberlo negado muchas veces anteriormente. "Es verdad que yo he cambiado de opinión. Entiendo que la gente me pueda criticar y lo respeto", declaró Esteban, tajante.

"Me ha dado la gana hacerlo"

En medio de la conversación, Paz Padilla quiso saber el porqué de ese cambio de opinión, apelando a la sinceridad de su compañera, "como siempre era". "Lo hago porque me da la gana y la hace Belén Esteban, nadie más. ¿Queda claro?", respondió la colaboradora que, ante la insistencia de Padilla, admitió que "no iba a dar muchos datos" e insistió en lo hacía porque "le había dado la gana". "Quiero que la gente me vea en unas fotos bonitas y quiero que me vean vestida de novia. Y porque, también tengo que decirlo, me hace ilusión salir en ¡Hola!. Así de claro", añadió Esteban, después de asegurar que no se debía a problemas económicos y que "cada familia" había pagado su parte de la boda sin dificultades.