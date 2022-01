Belén Esteban lleva una semana de lo más ajetreada en televisión. La colaboradora está acostumbrada a los rifirrafes en el plató y ya ha demostrado a lo largo de los años que cada vez tiene más capacidad para pasar de las polémicas. Sin embargo, en esta ocasión, la madrileña tuvo una impresionante bronca con Paz Padilla sobre las vacunas contra el coronavirus y, al parecer, este incidente le ha afectado más de lo normal.

Belén Esteban y Paz Padilla

La madrileña se sometió al polígrafo de 'Sábado deluxe' para sincerarse y demostrar que es una persona transparente. Aquí le preguntaron si, tras su discusión con la gaditana, ella se había sentido poco apoyada por sus compañeros del programa. Esteban no dudó en dar una respuesta afirmativa, alegando que se había sentido sola y, efectivamente, el polígrafo le dio la razón, dejando a todo el plató con la boca abierta.

Pero, además, parece que las aguas todavía no se han calmado entre la presentadora y la residente en Paracuellos del Jarama. Después de afirmar que no había sentido el respaldo suficiente, la empresaria le dedicaba unas palabras a su compañera de trabajo: "Es que lo de cerrar los ojos, ponerlos en blanco y decir 'vale' es cosa mía. A mí, nadie me tiene que hacer la burla", zanjaba Esteban, visiblemente afectada y cansada de hablar de ese tema.

Belén Esteban habla de su retirada de 'Sálvame'

Belén Esteban se abrió en canal y la colaboradora no fue capaz de guardarse todo lo que tenía dentro. Tanto es así que anunció una apreciación: su retirada de la televisión está cada vez más cerca. De hecho, la madrileña se mostró bastante cansada y, aunque no vaya a dejar el espacio de La fábrica de la tele de manera inminente, sí que sabe que es una decisión que tendrá que tomar tarde o temprano.