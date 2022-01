Es un hecho que no hay nada que dure para siempre y Belén Esteban sabe que ella no es una excepción. La madrileña es uno de los rostros más populares y queridos de 'Sálvame', pero ella misma afirma que un día tendrá que dar un paso al margen y dejar los platós. Así lo anunció el sábado 22 de enero a Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores del programa. De hecho, la madre de Andreita dijo que es una idea que lleva en la cabeza y aunque no se vaya a producir de forma inminente, algún día sucederá.

Belén Esteban en 'Sálvame'

"No quiero decir que me voy a ir ya, pero a mí ya me queda poco", comentaba la natural de San Blas para perplejidad de los colaboradores de 'Sálvame'. Esta semana ha sido especialmente dura para Esteban en el espacio de Telecinco tras su enfrentamiento con Paz Padilla por el mensaje de las vacunas que esta última emitió. Este rifirrafe sumado a que, según afirmó, lleva un año planteándose dejar la tele, ha hecho que sean su marido y su hija quienes le hayan convencido para que no abandone el formato.

Eso sí, la empresaria tiene claro que el día que deje 'Sálvame' será también el día que abandone la televisión puesto que ella misma afirmó que no tiene pensado cambiar de programa. "No es por negociaciones con otro programa, yo el día que me vaya de la tele, me voy de la tele", afirmó. Sin embargo, la madrileña también confesó que esta elección es muy difícil para ella, ya que extrañaría el programa. "Tengo claro que lo echaría de menos. A mí, Miguel me ha dicho que la que lo tengo que elegir soy yo, pero es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y, a lo mejor, podría ser equivocada", comentaba.

Las razones de su futura salida

Belén Esteban lleva décadas dedicando su vida a la televisión, pero la empresaria tiene claro que lo más importante del mundo es su familia. Al parecer, a la colaboradora se le está haciendo cuesta arriba no poder pasar todo el tiempo que desearía con su progenitora y esta sería una de las razones de su futuro abandono mediático. "A lo mejor no me entendéis, pero estoy cansada. Ahora, por ejemplo, mi madre vive en Benidorm, yo hace que no la veía muchísimos meses".

Además, la empresaria confesó que su compañía Sabores de la Esteban también requería mucha dedicación, por lo que su agenda laboral era muy apretada y apenas tenía tiempo para ir a verla. Algo que le daba mucha pena ya que ahora su madre la necesitaba más que nunca. ¿Cuál terminará siendo su decisión final y cómo podría repercutir al espacio de La fábrica de la tele?