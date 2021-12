No hay tarde tranquila en 'Sálvame'. El pasado 28 de diciembre, los colaboradores viraron el tema de conversación a la relación que mantuvieron Kiko Jiménez y Gloria Camila en el pasado. Las pullas constantes entre el novio de Sofía Suescun y Belén Esteban terminaron con un desafortunado comentario por parte de este que provocó el abandono de plató de la conocida como "princesa del pueblo".

Belén Esteban y Kiko Jiménez en 'Sálvame'

Jiménez revelaba que perdió dinero con su entrada en 'Supervivientes', ya que aceptó la oferta tarde porque Gloria Camila no quería ir sola. La por entonces pareja llegó a un acuerdo para compensar esta diferencia, pues el caché de la hermana de Rocío Carrasco era superior al de su novio. "Es muy cutre lo que estás diciendo", le recriminaba Esteban. Rafa Mora entró en juego para decir que no estaba bien que le echara eso en cara a Gloria Camila cuando está en la televisión por ser su ex.

A modo de defensa, Kiko Jiménez señaló a Belén Esteban: "¿Por qué está esa señora allí? Que lleva ya 20 años". "Kiko, nunca, y siempre lo he dicho, que yo llegué aquí por ser 'la ex de'. Pero desde hace muchísimos años soy Belén Esteban y tengo mi propio nombre", zanjaba la señalada. Inmersos en el rifirrafe, el colaborador soltó: "Y gracias a Dios que yo no la dejé preñada". Este golpe bajo se llevaba el abucheo del público y las críticas del resto de compañeros, mientras Belén Esteban, con el rostro desencajado, se levantaba de la silla para abandonar el plató.

La justificación de Kiko Jiménez

"Os deseo feliz año a todos", se despedía Belén Esteban después de quitarse el micrófono y hacer caso omiso a las peticiones de Nuria Marín y David Valldeperas de continuar en el programa. Kiko Jiménez se levantaba y la seguía durante unos segundos para pedirle perdón, pero la colaboradora se marchaba sin hacerle caso. "Lleva 20 años escuchando eso", le recriminaba la presentadora.

Las justificaciones del extronista no servían a Marín: "Kiko, por favor, que sí lo has dicho con toda la intención del mundo". "Golpes bajos damos todo el mundo. No lo he hecho con esa intención, que si quería haberlo hecho...", se defendía. "¿A que te jode que te digan todo el rato que estás aquí por Gloria Camila? ¿No te jode nada? Por eso te justificas cada vez que te lo dicen", respondía la conductora.