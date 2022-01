Las tardes de Telecinco parecen estar más agitadas que nunca y prueba de ello es lo que pasó en la versión naranja de 'Sálvame' durante la tarde del 20 de enero. Por fin se vivió un cara a cara entre Paz Padilla y Belén Esteban tras las polémicas palabras de la andaluza. Sin embargo, la desconfianza terminó provocando que la presentadora abandonase los estudios de la cadena, al mismo tiempo que se quitaba el vestido.

Belén Esteban y Paz Padilla

Lo cierto es que desde que se pusieron frente a frente apartados del resto de colaboradores, la tensión podía intuirse al otro lado de la pantalla. Mientas que Belén Esteban le pedía explicaciones, Padilla desmentía los bulos que corrían por las redes sociales; de hecho, argumentó que ella sí que cree en las vacunas. Asimismo, aludió a una salida de contexto pues ella solo trataba de asegurar que las inyecciones no nos libran de infectarnos por coronavirus, pero que gracias a ellas podemos salvar la vida.

Las caras de la ganadora de 'Gran Hermano VIP 3' lo decían todo. Con cierta altividad en su mirada, Belén parecía no creerse absolutamente ninguna palabra de su compañera de trabajo. Es más, así lo pronunció de viva voz: "¡Pues no, no me lo creo!", sentenció mientras se dirigía al director. Al unísono, podía escucharse como Paz Padilla no entendía esa respuesta, pidiéndole argumentos para hacer tal afirmación. Justo después, aseguró que tenía en su poder el vídeo completo para confirmar.

'Sálvame' se queda sin presentadora

Cuando el programa las invitó a que compartiesen plano con el resto de colaboradores, el asunto siguió en boca de todos. Fue entonces cuando el resto comenzó a dar sus opiniones y Kiko Hernández buscó conocer el porqué de que Belén Esteban no se creyese nada. A continuación, Rafa Mora se dirigió a ella para preguntar: "¿Piensas que Paz ha reculado para salvar su imagen?". Pese a que la andaluza se mantuvo conciliadora, hubo algo que hizo explotar la bomba.

Esteban terminó de detonar el artefacto metafóricamente hablando: "Porque yo creo que no cree en la vacuna", sentenció sin titubear. "Porque tú lo digas, ¿no?", se apresuró a responder Padilla con un tono de voz más que indignado. Ambas dos se enzarzaron en una breve discusión con preguntas que Belén no quiso responder. Ante esa negativa, Paz avisó: "Te has metido en esto tú solita". La respuesta fue todavía más directa: "No, perdona. ¡La que te has metido eres tú haciendo ese vídeo!", dijo la colaboradora.

La cómica se negó a seguir aguantando los ataques de la residente en Paracuellos del Jarama, cuando cogió sus pertenencias, se levantó de su asiento y puso rumbo fuera del plató. Al tiempo que suspiraba "paso", Padilla se iba despojando del micrófono y sus baterías, mientras se desabrochaba el vestido que lucía. Sin duda, uno de los momentos más tensos y violentos que se han vivido en Telecinco desde que comenzase el 2022.