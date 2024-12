Por Pablo Fernández Pérez |

Buena noticia: Terelu Campos ya es abuela. Su hija Alejandra Rubio ya ha dado a luz a su hijo, de nombre Carlo, como su padre Carlo Costanzia Jr. La colaboradora de '¡De viernes!' ha conectado en directo con el programa en el que trabaja para contar cómo ha vivido ella todo el proceso del parto y para dar algunos detalles sobre cómo se encuentran los padres del bebé tras este nacimiento del 6 de diciembre.

comenzaba preguntando Beatriz Archidona, contestaba Terelu Campos, y añadía: "Les doy su espacio, más de lo que os imagináis, me parece que eso es importante.(...)."

Con respecto al nombre de su nieto, Campos asegura que era algo que sabía desde el primer momento y que siempre le ha parecido bien la tradición familiar de poner el nombre del abuelo paterno al recién nacido. "Yo soy muy de tradiciones familiares, entonces me ha parecido bien desde el primer momento. Si en mi familia hubiera habido una tradición, estoy segura de que mi hija la hubiera respetado", decía la colaboradora.

"Alejandra está un poquito agotada, aunque se ha recuperado bastante esta tarde. Y, del parto, me vais a permitir que sea ella misma quien hable con los compañeros cuando salga del hospital (...) creo que le pertenece solo a ella, estaría feo que yo le robara ese momento a mi hija", comentaba Campos tras la pregunta de los presentadores de '¡De viernes!' acerca del parto de su hija. Además, aseguraba que tanto su hija como Carlo saldrán a contar todo porque "se han comprometido".

También, quería expresar su opinión sobre el orgullo que siente: "Me siento muy orgullosa de mi hija y, por supuesto, de Carlo también. Creo que han formado un tándem en un momento muy importante como es el nacimiento de tu primer hijo, un tándem de amor, de ayuda, de compañerismo y yo creo que eso ha sido fundamental".

La principal preocupación de Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos contaba que lo primero que hizo, nada más entrar a la habitación, no fui ir a ver el bebé, sino ir a ver a su hija: "Mi primera preocupación era mi hija. Lo primero, me dirigí a mi hija, yo quería que me dijera que estaba bien (...) Yo amo a mi bebé, pero mi hija es mi hija, yo tengo especial debilidad". También comentó, brevemente, que no había coincidido con Mar Flores en ningún momento, pero no por nada especial.