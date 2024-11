Alejandra Rubio desmonta una engañosa promo de '¡De viernes!': "Me da rabia"

Por Pablo Fernández Pérez |

El día 29 de noviembre, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, se sentó en 'Vamos a ver' para hablar sobre su maternidad y, también, sobre el encuentro de su madre con Carlo Costanzia padre, su suegro. El programa de Joaquín Prat mostraba una promo de '¡De viernes!' en la que se podía leer que ambos se iban a ver por primera vez, pero Alejandra Rubio salió a desmentirlo.

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'

, comenzaba diciendo la nieta de María Teresa Campos , dando a entender quepara promocionar el cara a cara.

"Es verdad que es el primer encuentro públicamente de ellos dos (...) pero se han conocido en otra parte", insistía Rubio, y añadía: "Ahora se conocen trabajando, fenomenal". Además, la hija de Terelu Campos quiso dejar bien claro que no hay tensión entre su madre y su suegro, y que no hay ningún enfrentamiento, al contrario de lo que ponía en la promo: "No hay tensión (...) aquí no hay enfrentamiento de abuelos, aunque se quiera vender que sí".

La promoción miente

"¿Has leído la promo? 'Se conocen en un plató de televisión'. No se conocen en un plató de televisión, ese encuentro ya se hizo en privado. Otra cosa es que se venda así porque es verdad que están juntos, por primera vez, en un plató", repetía, molesta, Rubio. "Lo que sería raro es que fuera mi suegro y mi madre cogiera y no estuviera en la entrevista, porque entonces el tema sería: '¿Por qué no está Terelu?'. No hay ningún problema, mi madre trabaja en '¡De viernes!'", concluía la colaboradora y protagonista de la cuestión de actualidad.