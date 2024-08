El público aprueba a Xuso Jones como presentador de 'Lo sabe, no lo sabe', pero echa de menos a Juanra Bonet

Por Alejandro Burrueco Marín |

Después de 11 años de ausencia en pantalla, 'Lo sabe, no lo sabe' volvió a Cuatro el pasado domingo 25 de agosto con el preestreno de su nueva temporada, pero esta vez con Xuso Jones a los mandos. Como de costumbre, la audiencia ha estado mirando con lupa cada detalle del regreso del programa para dictar su sentencia a través de las redes sociales y comprobar si le hace justicia al mítico formato que comenzó en 2012.

Xuso Jones presentando 'Lo sabe, no lo sabe'

, ya que son perfiles muy diferentes, aunque compartan la vis cómica. "Xuso Jones lo tiene todo para presentar un programa callejero como 'Lo sabe, no lo sabe':", señalaba un usuario de X sobre las cualidades del murciano. Otro espectador coincidía y lo describió como "un presentador".

Por otro lado, el carisma de Jones no ha sido suficiente para conquistar a los más nostálgicos: "Me encanta Xuso, pero Juanra es insustituible, aun así lo veremos". "El gran Juanra Bonet dejó el listón muy alto en la primera etapa de 'Lo sabe, no lo sabe', pero Xuso Jones lo está haciendo bastante bien en el reboot, para ser primer programa...", apostaba por el cantante otro usuario, sin olvidar la figura del cómico catalán.

Traer de vuelta #LoSabeNoLoSabe con Xuso como presentador es la mejor idea que se le haya ocurrido a España desde pasar OT a Amazon Prime — Drako1909 (@Drako1909) August 25, 2024

Hoy había que ver #LoSabeNoLoSabe para ver cómo se desenvolvía mi vecinico @XusoJones , y mi pienso que ha sido un acierto total. Un presentador cercano, espontáneo, natural, gracioso,... que ha hecho el programa más ameno. — jose escudero (@joseescu) August 25, 2024

Buen programa, nada que ver con el bodrio de Telecinco "Adivina qué hago".



Es dinámico; incluso, se hace corto. Algo fundamental en los concursos. Se echa de menos a Juanra, porque siempre se tiende a comparar, pero este presentador lo hace bien ????????. #losabenolosabe — Lunática (@alalunadvalenci) August 25, 2024

Mil veces Mejor el presentador de antes #LoSabeNoLoSabe pic.twitter.com/0LFi9HkmG0 — Art BMG photo (@bmg_art89724) August 25, 2024

He visto el estreno de #LoSabeNoLoSabe y ha vuelto tan divertido como en la etapa anterior; además me parece espectacular lo bien que le queda el programa a @XusoJones, parece hecho a su medida. — Álex (@alex_secrett) August 25, 2024

Los cambios que pide la audiencia

El preestreno se realizó a las 21:30 horas, pero el programa está previsto que se emita de manera diaria a las 18:00 en la franja vespertina, un horario que no a todos los espectadores les viene bien: "Le deseo lo mejor a este formato, pero que se emita a las 18:00 horas, cuando media España está trabajando y la otra media en actividades vespertinas no sé si es lo más acertado". "Yo creo que a los que aciertan deberían darles algo de dinero, aunque sea 20 euros, no como una obra altruista", proponía un espectador en la red social.