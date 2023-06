Movistar lanza el teaser de la docuserie de Miguel Bosé: "Ojalá Dios les fulmine a todos"

Movistar Plus+ |

Shine Iberia ha expandido su universo televisivo de Miguel Bosé con una docuserie. Tras sacar adelante el biopic 'Bosé', que ya está disponible al completo en SkyShowtime con su recorrido por la vida personal y profesional del cantante, la productora de 'MasterChef' se prepara para brindar el testimonio de este controvertido protagonista de primera mano. En la docuserie 'Bosé renacido', que irónicamente se verá en Movistar Plus+ después de que la plataforma se desprendiera de 'Bosé' en su momento, el artista se abrirá completamente, así como varias personas de su círculo más cercano.

"Muchos dicen que he sido un demente. Les maldigo. Ojalá Dios les fulmine a todos" y "Sexo he tenido desde el más puro hasta el más infame" son algunos de los gruesos titulares que deja el primer teaser de esta producción de cuatro episodios, que aterrizará en Movistar Plus+ en algún momento de septiembre. Además, Bosé asegura que "menos la heroína, lo he probado todo", aunque en 1983 reconocía abiertamente a Pilar Eyre haber recurrido a esa droga.

El avance también hace alusión al discurso negacionista con respecto a la pandemia. "Puedes decir que no crees en Dios, pero no puedes decir que no crees en la vacuna. Manda huevos", asevera Bosé, volviendo a despertar la polémica, aunque después el montaje intenta victimizarle al mostrar un momento de debilidad. A todas estas frases se suman las palabras de Alejandro Sanz, Malú o Laura Pausini, que son tan solo algunos de los nombres que han participado en la docuserie dirigida por Pite Piñas y María Pulido.

Sus hermanas Lucía y Paola, su manager Rosa Lagarrigue y numerosos amigos, como Ana Torroja, Mercedes Milá, Boris Izaguirre, Alaska, Lolita Flores, Tiziano Ferro, Juanes, Victoria Abril, Fernando Colomo, Manolo Caro, Alejandro González Iñárritu, José Luis García Berlanga, Patrice Calmette, Francis Montesinos, Nacho Duato, Bibiana Fernández o Pablo Alborán, también han intervenido, al igual que los periodistas Santiago Alcanda, Rosa Villacastín y Rosana Torres.