'Supervivientes 2024' alcanzó su segunda gala semanal con Jorge Javier Vázquez la noche del jueves 14 de marzo. En ella, Ángel Cristo Jr., Arantxa del Sol y Lorena Morlote se jugaban su permanencia con sus compañeros tras la salvación de Aurah Ruiz. Tres últimos nominados de la primera gala, de los cuales terminó cayendo Lorena al contar con el menor apoyo en la votación.

Lorena, Ángel Cristo y Arantxa en la ceremonia de salvación de la gala 2 de 'Supervivientes 2024'

La gala arrancó mostrandoque, a través de la aplicación de MiTele, debían apoyar a su favorito entre los tres últimos nominados. Unas cifras que quedaban en, antes de que el programa procediera a celebrar una nueva ceremonia de salvación, en la que

La presentadora dejaba así el duelo final entre Ángel y Lorena, quien acabó siendo eliminada ante la salvación de su compañero. Una marcha que afectó especialmente a Aurah Ruiz, la cual rompía a llorar mientras se abrazaba a su compañera: "Me quedo sin una amiga, sin la única que me apoyaba, sin la que se levanta todos los días y se preocupa por mí... Me quedo sin todo".

Rumbo a Playa Limbo

"Lo importante es la huella que me llevo. Me llevo una gran amiga y aquí estamos, para seguir adelante. Muchísimas gracias", dedicó por su parte la concursante eliminada, quien abandonaba la palapa para poner rumbo, sin saberlo, a Playa Limbo, donde viven Laura Matamoros y Kiko Jiménez desde su llegada el pasado domingo, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "En el momento en el que se incorpore un concursante más, uno de los cuatro será expulsado", explicó Vázquez una vez que Morlote se reunió con los dos concursantes desconocidos para el reto, lo que significaba que tendrían que convivir en su enclave hasta el jueves 21 de marzo, cuando se elimine a un nuevo superviviente.