La segunda gala de 'Supervivientes 2024' del jueves 14 de marzo no solo abordó la convivencia de sus concursantes, además de la primera eliminación y las nominaciones, sino que también desveló el destino de Zayra Gutiérrez en el reality. La concursante fue evacuada y había permanecido varios días en observación, tras los cuales el equipo médico determinó que debía permanecer aislada unos días más.

Jorge Javier conecta con Zaira Gutiérrez en la gala 2 de 'Supervivientes 2024'

, comentaba Jorge Javier Vázquez , a conectar por primera vez con la concursante durante la gala. "Eso es lo que necesito, no sabes lo mal que lo estoy pasando", confesaba Gutiérrez, quien. No obstante, la concursante afirmó que ", me duele todo el cuerpo".

"Yo solo quiero saber si voy a quedarme", señaló Gutiérrez, a quien Vázquez desveló que "estamos a la espera de recibir el dictamen de tus servicios médicos". El programa permitió entonces la intervención de su novio, Miki, para darle ánimos: "Estamos encantados contigo. Tengo un mensaje de papá: que está al cien por cien contigo, orgullosísimo de ti, que te acuerdes de lo que te han enseñado en casa, que sigas en este programa y te concentres en él". "Esto depende de tu fuerza, de tu cabeza. Los dolores vienen y van, pero tú ve a por ello", concluyó su defensor, desatando las lágrimas de la concursante.

Zayra se encuentra a la espera de conocer la decisión de los médicos sobre su continuidad en el programa



No fue hasta la recta final de la gala cuando Vázquez volvió a conectar con Zayra, ya en plena noche en Honduras, para transmitirle el veredicto del equipo médico del programa, que señalaba de ella que "presenta un cuadro de dolor lumbar agudo e intenso". "Está pendiente del resultado de las pruebas, por lo que seguirá, de momento, bajo tratamiento y supervisión médica", concluían los profesionales, dejando así en el aire, por un tiempo más, la continuación de la concursante. A pesar de todo, el presentador le dio "una buena noticia": "no nominas ni puedes estar nominada", sin generar ninguna reacción en Gutiérrez. "Tengo un dolor de espalda que me da igual todo", confesó la superviviente.