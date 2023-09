Por Beatriz Prieto |

La tarde del martes 5 de septiembre, horas después de que se diera a conocer el fallecimiento de María Teresa Campos, su hija mayor, Terelu Campos, concedía la primera entrevista a 'Y ahora, Sonsoles', a las puertas del tanatorio. Una conversación en la que Sonsoles Ónega y Campos tuvieron muy presente la increíble labor de la difunta presentadora y en la que su hija emocionó a su antigua compañera de Telecinco con sus cariñosas palabras.

Sonsoles Ónega charla en directo con Terelu Campos en 'Y ahora, Sonsoles'

"Ahora, repasando su vida, parece fácil, pero en la época de tu madre, hacer lo que ella hizo con el coraje, la valentía, la falta de prejuicios, la forma que tuvo de actuar y de abrir camino, es una cosa que", elogió Ónega, de la difunta Campos., reconoció la hija de la presentadora, después de resaltar la excelente relación profesional entre su madre y el padre de Ónega, Fernando Ónega

Campos agradeció a la presentadora de Antena 3 "que hayas venido hoy" al tanatorio, al igual que el hecho de que "siempre has estado pendiente de ella y quiero que lo sepa todo el mundo". "Siempre he recibido un mensaje tuyo de preocupación, de ánimo y de cariño hacia ella. Nunca me he sentido sola por tu parte y eso no se me olvidará jamás en mi vida", aseguró la invitada, emocionada. De hecho, Campos aseguró que "por eso estoy aquí contigo, por agradecimiento", tras lo cual Ónega confesó sus ganas "de haber conocido más a María Teresa Campos".

¿Una pulla a Ana Rosa?

"Tenía muchas ganas de aprender de ella. Nos faltó tiempo", reconoció la presentadora de Antena 3, quien lamentó no haber tenido ocasión de trabajar con la malagueña. Campos lanzó entonces lo que a muchos podría ser una clara indirecta a Ana Rosa Quintana, especialmente tras la absurda "defensa" que Alessandro Lecquio había hecho esa mañana de la presentadora de Telecinco: "Cuando empezaste el programa, por fin sola, mi madre dijo que eras la digna sucesora de quienes somos o hemos sido las reinas de las mañanas". "Es precioso lo que me estás diciendo, me sonrojas", respondió Ónega, quien lanzó a Campos una invitación para acudir a plató, que fue aceptada al momento.