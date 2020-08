La pulla de Toñi Moreno a Telecinco en directo: "Me quedo en el paro en tres semanas"

Toñi Moreno vive este verano su particular reencuentro con 'Viva la vida', el programa que ella misma estrenó en 2017 y que se encargó de presentar hasta que, un año después, Mediaset eligió a Emma García para tomarle el relevo. Por caprichos del destino, ahora se encarga de sustituir a esta última en sus vacaciones de verano, si bien su futuro en el grupo de comunicación es incierto.

Cuando se acabe su sustitución en 'Viva la vida' tampoco retomará la conducción de 'Mujeres y hombres y viceversa', que regresa tras el parón por el coronavirus pero estrena presentador: Jesús Vázquez. Sus proyectos profesionales se acaban pero Toñi parece tomárselo con humor, tal y como demostró este domingo durante la entrevista a Lely Céspedes, exmujer de Ernesto Neyra.

La pulla de Toñi Moreno a Telecinco

"Estoy segura de que esto lo está viendo mucha gente y te saldrá algo bueno. Ojalá alguien te vea y te llame para darte un trabajo, porque las cosas pasan por algo", animaba a la entrevistada, que confesaba su duro momento personal. "Llámame tú", contestaba Lely, ni corta ni perezosa. "¿Yo?", se sorprendió la presentadora, que añadió sin ocultar su asombro: "¡Pero si yo me quedo en el paro en tres semanas!".

Su último enfrentamiento con Avilés: "No puedes ser protagonista siempre"

Los días de Toñi Moreno en Mediaset España llegan a su fin pero, por el momento, tiene confirmado que conducirá la segunda edición de 'La báscula' en Telemadrid, ya que Luján Argüelles dejará de estar al frente del programa. Hasta entonces, la presentadora tiene que seguir lidiando con personalidades como la de José Antonio Avilés, con quien volvió a vivir un rifirrafe este sábado en directo.

Aunque Moreno alabó la "constancia" del concursante de 'Supervivientes 2020' y reconoció que sigue en 'Viva la vida' "porque aportas", cambió de tercio para mostrarse más dura que nunca con él. "No puedes ser protagonista siempre. Eres mentirosillo y no tienes necesidad. Eso te pierde", apuntó. "Has hecho buenos trabajos y otros en los que dejas mucho que desear", añadió, aunque reconoció estar cogiéndole cariño poco a poco.