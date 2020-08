Toñi Moreno estalla ante la enésima mentira de José Antonio Avilés, que abandona el plató de 'Viva la vida'

Tarde convulsa en el plató de 'Viva la vida'. Toñi Moreno retomó con fuerza los mandos del programa y no se lo pensó dos veces a la hora de criticar a José Antonio Avilés, que aseguró que María Teresa Campos y su nieta Alejandra Rubio planeaban un reportaje juntas para una conocida revista del corazón. Para disgusto de la presentadora, todo parecía ser mentira.

Pie de foto

"Me ha llamado María Teresa Campos para desmentir la información de José Antonio", alertaba Toñi Moreno visiblemente molesta. "¿Sabes lo que me pasa a mí con este señor? Que cada vez que habla no me lo creo", lamentó la presentadora para después aclarar: "Me da coraje porque sé que eres muy trabajador y que llamas a todo el mundo, pero luego (...) Tengo un mensaje de Carmen Borrego y dice que mientes".

Toñi Moreno desmiente una información de Avilés en dos ocasiones y además consigue que se vaya de plató.



Toñi: Eres un mentiroso, no me creo nada de ti.

¿Qué hacemos con él lo mandamos a su casa?



Menuda reina. #VivaLaVida320 pic.twitter.com/uZcwRPhQBl — Lyn Moonroe. (@LynMoonroe) August 2, 2020

Con cara de sorpresa, el exsuperviviente no apaciguó los ánimos de Moreno, sino al contrario: "¿Yo miento?", preguntó elevando la voz. Ante esa reacción, la presentadora no tardó en estallar: "¡Que estás mintiendo, tío! Vamos a ver: si llama María Teresa, Terelu, Carmen y todos dicen que ese reportaje no se ha hecho y no se va a hacer, eres un mentiroso y ya está", atizó sin miramientos.

Se levanta y se va

El colaborador terminó abandonando el plató entre gestos airados: "Pues mira, como soy un mentiroso: hasta aquí hemos llegado", exclamó antes de abandonar el plató de Telecinco para no volver en lo que quedaba de tarde. Antes, Toñi Moreno ya había lanzado un zasca a a Avilés al afirmar que le gustaba la tauromaquia. "¿No eres ya suficientemente odiado como para decir que, encima, te gustan los toros?".