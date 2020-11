¿Qué pasó el 2 de agosto en Cantora que hizo estallar a Kiko Rivera contra Isabel Pantoja?

La relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera nunca va a ser la misma. Una entrevista en 'Sábado deluxe' del DJ hizo que todo estallase y que la que parecía una unión irrompible ha volado por los aires en apenas unos días. El chico confesó en el programa de Telecinco sus problemas emocionales y con el mundo de las drogas y su madre, lejos de apoyarle y mostrarse a su lado, no dudó en recriminarle el haber acudido a televisión a hablar de ello y no hacerlo antes con ella. Desde ese momento, ambos iniciaron una batalla que ha terminado con Rivera acusando a su madre de haber cometido diversos fraudes y amenazando que si no se solucionaban las cosas por las buenas estaba dispuesto a iniciar un litigio legal con ella por la herencia de su padre Paquirri.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja

El día clave: el cumpleaños de Pantoja

Pero, ¿por qué se ha abierto esta guerra ahora? Pues bien, la clave de todo es lo que pasó el 2 de agosto de 2020 en Cantora, la finca en la que a día de hoy conviven Isabel Pantoja, su hermano Agustín y su madre Ana. Ese día era el cumpleaños de la tonadillera y por ello, esta invitó a parte de su familia a celebrarlo a su hogar, como ha hecho cada año. La fiesta por el 64 aniversario transcurría con normalidad hasta que Kiko entró por casualidad en habitación del hogar de Pantoja que llevaba cerrada 30 años. En ese momento, el "pequeño del alma" de la familia descubrió toda la verdad y se dio cuenta que su madre le había estado engañando toda su vida.

Kiko descubre la gran mentira

En esa habitación, Rivera encontró todas las pertenencias de su padre Paquirri, que falleció en el año 1984. Infinidad de objetos personales del torero que Pantoja llevaba escondiendo desde que murió su marido. La clave del enfado de Kiko Rivera reside en que Isabel Pantoja denunció años atrás que había sufrido un importante robo en Cantora que había terminado con la desaparición de todos esos objetos. Evidentemente, eso se trataba de una gran mentira de la tonadillera; esta simuló un robo en su hogar para evitar tener que repartir esos objetos entre su hijo Kiko y con Fran y Cayetano Rivera, hijos de Paquirri junto a Carmina Ordóñez.

Y es que precisamente, Ordóñez llevó a los tribunales a Pantoja para conseguir que sus dos hijos recuperasen todos esos objetos de su padre. Pantoja logró que no lo hiciesen al simular este robo y no ha sido hasta ahora cuando su propio hijo Kiko destapó toda la verdad. En ese momento, Rivera fue consciente de cómo era su madre y fue entonces cuando empezó a indagar y a descubrir infinidad de presuntas irregularidades que rodearían a la gestión que esta ha hecho de su patrimonio. En ese instante, se inició una batalla que a día de hoy dura y en la que Rivera y su madre están más distanciados que nunca.