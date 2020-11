Isabel Pantoja toma medidas legales tras la entrevista de Kiko Rivera y se prepara para desheredarlo

Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento desde que comenzó la terrible guerra de reproches que ha estallado con Kiko Rivera. El DJ ha sacado a la luz posibles tejemanejes muy graves sobre la herencia de Paquirri y otros aspectos monetarios de la familia donde Rivera podría haber salido malparado. Por ese motivo, la cantante ha tomado la decisión de defenderse de todas las informaciones que se están diciendo de su persona por medio de un comunicado redactado por su abogada.

"En relación con las recientes manifestaciones que se vienen realizando, en diversos medios informativos sobre mi representada, les requiero por medio del presente escrito para que procedan al cese inmediato de las mismas", comenzaba el comunicado de la cantante que ha sido enviado a la revista Hola. Explica que "constituyen un intolerable ataque a su honor e intimidad no amparado por la libertad de expresión ni el derecho de información", ya que, según afirma, se trataría de informaciones falsas basadas en rumores difundidos por periodistas y colaboradores, que hubieran llegado "incluso a insinuar actuaciones cuasi delictivas" con respecto a la tonadillera. Por ello ha tomado la decisión de emprender "acciones legales oportunas contra todas aquellas personas y medios de comunicación que hayan difundido semejantes informaciones".

El escrito ha analizado punto por punto cada información vertida, de la cual se ha defendido, pero especialmente ha hecho hincapié en aclarar todo lo relacionado con la herencia de su difunto marido sobre las acusaciones de que ella se habría apropiado indebidamente de parte de esos bienes: "La falsedad de las informaciones difundidas, relativas a la de los inmuebles familiares, vehículos, deudas y/o créditos frente a particulares y/u otros organismos oficiales y, en general, a la situación patrimonial de otros familiares cercanos. En concreto, por lo que se refiere a la titularidad de un inmueble sito en San Sebastián de los Reyes y de un vehículo, sobre el que determinados medios vienen realizando delirantes conjeturas sobre operaciones de dudosa legalidad", explican en referencia a la compra y propiedad de un Mazda todoterreno.

Sobre este, afirma que tal y como aparece en el Registro de la Propiedad y Registro de Titularidad de Vehículos, "el citado inmueble es único y exclusivo titular Don Francisco José Rivera Pantoja, a quien le corresponde el 100% en pleno dominio, con carácter privado". No obstante, indica que la titular es Isabel Pantoja, pues es "quien ha abonado las cuotas mensuales de la financiera" y quien se ha hecho cargo del pago del seguro de circulación.

Cantora es el gran tema de polémica entre Kiko Rivera y su madre, pues se ha sembrado la duda sobre si se realizó de manera correcta la última voluntad del torero. En relación a este tema, la jurado de 'Idol Kids' también se ha expresado en el comunicado: "Nos remitimos a las declaraciones efectuadas por el prestigioso Letrado Don Ramón Calderón, quien actuó como profesional en las correspondientes operaciones particionales, habiendo transcurrido más de 30 años desde la firma del Acta testamentaria de mutuo acuerdo entre todos los interesados y del Notario Don Emilio Esteban-Hanza, que fue quien certificó el documento en su notaría de Fuengirola referido a la propiedad de Cantora y la situación legal de la finca de Medina Sidonia, dando fe de la legalidad de la operación".

Sin embargo, parece que Pantoja va a ir más allá y habría comenzado a informarse para desheredar a su hijo. "No puede dividir Cantora porque tiene una serie de cargas", afirmaba Marisa Martín Blázquez en 'El programa de Ana Rosa', donde pasaba a soltar la bomba: "Ha consultado con sus abogados y tendría la intención de ir a un abogado para desheredar a Kiko. Para esto no hace falta que aporte ninguna documentación. Cero. Solo acreditar que le ha injuriado su hijo". La periodista explicaba que en el futuro, cuando muriera la tonadillera, en el caso de que Isa Pantoja no estuviera de acuerdo, su hermano y ella tendrían que litigar en ese aspecto. De salir a favor del DJ, este solo tendría acceso a la mitad de la legítima.