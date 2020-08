¿Qué fue de las parejas más famosas de 'Gran Hermano'?

Cupido lleva años haciendo de las suyas con los concursantes de 'Gran Hermano'. Desde la primera edición, hemos visto cómo el amor surgía entre algunos de los habitantes de la casa más famosa de la televisión. Quizá sea algo inevitable porque compartir cuatro paredes durante tanto tiempo provoca que los participantes no tengan más remedio que crear vínculos entre ellos. No obstante, a veces, esa unión se ha forjado a los pocos días de convivencia, demostrando aquello que dicen de que dentro de la casa todo se magnifica.

Así pues, el amor se ha convertido en protagonista de muchas ediciones del reality, aunque no siempre todos esos romances han tenido un final feliz. Precisamente esos enamoramientos han hecho que algunos participantes sacaran lo mejor y lo peor de ellos, enseñándonos las dos caras del amor. En cualquier caso, la verdadera prueba de fuego viene cuando salen de la casa, donde nos les queda más remedio que enfrentarse a la vida real y los problemas cotidianos. Desde FormulaTV queremos recordar a algunas de las parejas más famosas de 'Gran Hermano' para descubrir qué ha sido de ellas y comprobar si el amor ha seguido triunfando más allá del programa.

1 Israel y Silvia ('GH 1')

Silvia Casado e Israel Pita

Israel Pita y Silvia Casado formaron la pareja que abrió la veda de las historias románticas en el programa. Ambos se enamoraron rápidamente en 'GH 1', tanto que abandonaron juntos la casa cuando él fue el segundo expulsado de la edición. Ninguno quería renunciar a ese amor que acaba de surgir, por lo que Silvia decidió marcharse para que sus caminos siguiesen unidos después de una semana en la que compartieron nominación. Su relación se mantuvo durante dos años pero en 2003 decidieron separarse, justo cuando ella estaba a punto de dar a luz a Hugo, el hijo que ambos tienen en común.

Tras la ruptura, Silvia regresó a su Málaga natal para iniciar una nueva vida, mientras que Israel dejó de lado sus colaboraciones televisivas en 'Día a día' y participaciones en realities como 'Hotel Glam' para viajar hasta la costa andaluza y así no separarse de su hijo. Con el tiempo, cada uno ha formado una nueva familia y han tenido un hijo con sus respectivas parejas, pero conservan una buena relación, sobre todo porque siempre estarán unidos gracias a Hugo. En lo profesional, Silvia dejó su vida como peluquera para convertirse en estilista de novias e Israel prosiguió con su trabajo de celador de hospitales. Durante la pandemia del coronavirus, ha aprovechado su posición y fama para pedir responsabilidad a la ciudadanía y compartir la heroica labor de los sanitarios.

2 Jorge y María José ('GH 1')

Jorge Berrocal y María José Galera

Puede que el amor no durase mucho tiempo después de su salida de la casa, pero lo que sí es cierto es que Jorge Berrocal y María José Galera protagonizaron una de las historias de amor más recordadas de todo el concurso. En apenas unos días de programa, los dos se enamoraron de una forma muy intensa. Cuando ella fue la primera expulsada de la edición, Jorge se quedó muy afectado y nos regaló una de las frases más famosas del reality: "¡¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?! ¡Quién!". Sin embargo, supieron cómo superar esa separación involuntaria y su noviazgo continuó a la salida de Jorge, paseando su amor por varios programas de la cadena. Todo fue muy bien durante cuatro meses, momento en el que anunciaron que rompían su relación. De este modo, igual que gritaron su amor a los cuatro vientos, también vendieron su separación a golpe de disputas y broncas en los platós.

Con el tiempo, lograron sanar sus heridas y se mostraron dispuestos a convivir en 'GH: El Reencuentro', si bien la sevillana apenas aguantó unos días el encierro. Jorge ha rehecho su vida y se casó con otra mujer, Marina. Sin embargo, María José reapareció en televisión a principios de 2019 para confesar su ruina y el distanciamiento con su familia. Obligada a sacar adelante a sus dos hijas en solitario, reconocía no haber sabido gestionar correctamente el dinero ganado con 'GH'.

3 Ángel y Sabrina ('GH 2')

Sabrina Mahi y Ángel Tous

La llama del amor surgió entre Ángel Tous y Sabrina Mahi mientras ambos concursaban en la segunda edición de 'Gran Hermano'. Aunque se hicieron de rogar en la casa, nada más terminar el concurso decidieron irse a vivir juntos y consolidaron su relación con una boda que tuvo lugar en el año 2003 en Alicante, la ciudad natal de él. La familia aumentó al poco tiempo con el nacimiento de su hijo. Sin embargo, en el año 2010 decidieron poner fin a su historia de amor y se separaron. Aunque llevaban mucho tiempo alejados del foco mediático, cuatro años después de su divorcio, Sabrina fue la encargada de contar detalles de la ruptura en 'Sálvame'. La que fuese la segunda ganadora de 'GH' confesó que ella fue quien tomó la decisión de separarse al percatarse de que cada uno quería ir por caminos diferentes.

Finalmente, ella se trasladó a Málaga y él continúa en Alicante, donde ejerce de policía local. Sabrina obtuvo el título de Técnico Superior en Química ambiental y Ciencias Medioambientales y ha encaminado su carrera hacia el mundo de la cosmética. En la actualidad dirige una empresa del sector y ha llegado incluso a lanzar su propio perfume, My Trail. Ángel, por su parte, fue condecorado con una distinción honorífica de la Guardia Civil en el año 2016 por una labor de rescate realizada en Japón mientras se encontraba de vacaciones con su nueva novia.

4 Carlos y Fayna ('GH 2')

Fayna Bethancourt y Carlos Navarro

Carlos Navarro "El Yoyas" y Fayna Bethencourt iniciaron su romance delante de las cámaras de 'GH 2', pero también nos dejaron ver que las broncas eran algo habitual entre ambos. De hecho, Carlos fue expulsado por la organización del programa por el carácter agresivo que mostró en la casa. A pesar de todo esto, optaron por seguir adelante y permanecieron juntos durante varios años, llegando a tener dos hijos en común. Cuando parecía que habían logrado formar una familia feliz, todo se torció y se separaron, pero el asunto se volvió mucho más turbio cuando salió a la luz que ella le había denunciado por malos tratos. A finales del año 2019 se hacía público que la Fiscalía había solicitado ocho años de cárcel para Carlos Navarro por violencia machista, así como la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos durante diez años.

5 Noemí y Raquel ('GH 3')

Raquel Morillas y Noemí Ungría

La primera expulsada de 'GH 3' fue Noemí Ungría, pero eso no impidió que se enamorara gracias al programa. Raquel Morillas se convirtió en su gran amor, formando una de las parejas más mediáticas del concurso. Llamaba especialmente la atención el caso de la primera, que nunca antes había manifestado su interés por las mujeres. Ambas participaron como colaboradoras asiduas de diversos programas de la cadena y también vendieron su relación, incluida la exclusiva por su boda, que tuvo lugar en el año 2003. El matrimonio solo duró seis meses, pues optaron por divorciarse y no dudaron en contar sus penas y montar broncas delante de las cámaras.

Un complicado accidente de tráfico supuso la gota que colmó el vaso en su ya de por si difícil relación. Raquel salió peor parada en cuanto a las secuelas físicas y, mientras se recuperaba, llegó incluso a acusar a su mujer de filtrear con los médicos del hospital en el que estaba ingresada. Ya por separado, Noemí inició una nueva aventura amorosa con Judd, de la que también fuimos testigos. En 2009 se casó con el paparazzi Enric Bayón, con el que ha formado una familia. Gestiona sus negocios y lleva la carrera de sus hijos, que son modelos infantiles. Por su parte, Raquel trabaja como vendedora de la ONCE debido a las secuelas permanentes del accidente. También ha encontrado el amor y se comprometió con Noah durante el confinamiento.

En 2010, ambas volvieron a convivir juntas en 'GH: El reencuentro' con fatal resultado. Aunque su relación dentro de la casa fue bastante positiva, Noemí se vio sobrepasada y pidió a sus compañeros que las expulsasen. Raquel no pudo soportar que acabaran así con su sueño y la guerra se reabrió. Ya en los platós de Mediaset, protagonizaron una fuerte discusión en la que esta última llegó a tirar del pelo a Noemí, quien presentó una denuncia. Pidió seis meses de cárcel y 4.000 euros pero, para cuando se celebró el juicio, el caso había prescrito. "En la sentencia se reconocen los malos tratos y sus amenazas de muerte", afirmó Noemí.

6 Inma y Pedro ('GH 4')

Inma González y Pedro Oliva]

Pedro Oliva fue elegido ganador de 'GH 4' pero no solo se llevó el maletín, también consiguió el amor de Inma González. Conquistarla no fue tarea sencilla porque ella se había fijado en su compañero Matías, con el que estuvo tonteando en el transcurso del programa. Al final la gaditana se dio cuenta de que estaba enamorada de Pedro. De esta forma, cuando ambos salieron de la casa de Guadalix de la Sierra iniciaron una relación que terminó en boda en junio de 2004. Dos años después del enlace nació Paola, una niña que es el ojito derecho de sus padres. Aunque su relación parecía una de las más consolidadas del concurso y superó incluso el cáncer de tiroides de ella, decidieron separarse tras 17 años compartiendo una vida en común.

El desgaste en la pareja y la falta de comunicación durante momentos cruciales, como la muerte del padre de ella, parecen ser los motivos por los que tomaron esta complicada decisión. De hecho, en el momento de hacer pública la separación ya llevaban años sin compartir dormitorio y haciendo vidas por separado. La ruptura ocurrió de forma amigable por el bien de su familia y durante unos meses siguieron conviviendo juntos en su casa de Zaragoza hasta que él la abandonó junto a su madre, que vivía con ellos. Simultáneamente, Inma comenzó una nueva ilusión sentimental, algo que Pedro siempre aseguró entender a la perfección.

7 María y Hugo ('GH 12+1')

Hugo Pierna y María Sánchez

María Sánchez y Hugo Pierna son una de las parejas más longevas y prósperas del reality show. Ambos se conocieron en 'GH 12+1' pero por aquel entonces su unión fue toda una sorpresa porque él tenía una novia esperándole fuera, Julia. Compartir las cuatro paredes de la casa hizo que entre ellos surgiera un cariño especial que culminó con ambos convertidos en pareja sentimental, sobre todo cuando la jerezana entró por segunda vez tras ser repescada. Él no había recibió noticias de su novia en más de 70 días, pese a las sucesivas oportunidades del programa, hecho que le dio a entender que esa relación había terminado.

Ocho años más tarde siguen igual de enamorados que el primer día. Con solo ver sus respectivas redes sociales podemos comprobar que son inseparables y que el amor que sienten se ha ido fortificando con el paso del tiempo. Ejemplo de ello son las dedicatorias que se dedican y que publican cuando celebran el aniversario del inicio de su historia de amor. Aunque no planean casarse ni aumentar la familia, ella tiene claro que su primera hija se llamará Manuela. En lo laboral, ambos abrieron en 2019 una tienda de ropa en Jerez, Marhaya Guerrer, con prendas firmadas por la propia María.

8 Susana y Gonzalo ('GH 14')

Susana Molina y Gonzalo Montoya en 'La isla de las tentaciones'

'Gran Hermano' les unió y Susana Molina y Gonzalo Montoya se volvieron inseparables, sobre todo tras el final de la decimocuarta edición del concurso. En un principio su futuro no parecía muy claro porque ella tenía sus dudas, pero el roce terminó haciendo el cariño. Dentro de la casa les vimos compartir confidencias, abrazos y caricias, y fuera siguieron dando muestras de su amor. Después de que acabara el programa, ella decidió mudarse a Sevilla para vivir junto a él, dejando de lado su vida anterior para iniciar un nuevo camino.

Durante siete años todo funcionó a la perfección, pero su relación comenzó a enfriarse. Por este motivo, aceptaron la propuesta de participar en 'La isla de las tentaciones', donde pudieron poner a prueba sus sentimientos. Finalmente, asumieron que su amor se había acabado, por lo menos por parte de Susana, que se dio cuenta de que ya no sentía lo mismo por Gonzalo. Sin embargo, él se quedó destrozado y le costó pasar página. Susana regresó a Madrid, donde desarrolla su carrera como influencer. Él, por su parte, ha abierto varios negocios, entre los que se encuentran varios bares y restaurantes en Sevilla y la capital.

9 Jonathan y Yoli ('GH 15')

Yoli Claramonte y Jonathan Pérez

Cuando Jonathan y Yoli entraron a 'GH 15' con sus respectivos primos lo que no imaginaban es que el destino iba a unirles de por vida. Ambos mantuvieron una relación muy cercana y bastante confusa, sobre todo porque ella se enamoró perdidamente y él actuaba de forma contradictoria. Cuando acabó el concurso su amor se confirmó y en el año 2017 pasaban por el altar. Al contrario de lo que le sucedió a su primo, a Jonathan el amor no le sonrió por mucho tiempo y vio cómo su relación con Yoli se deterioraba hasta ponerle punto final. No obstante, siempre estarán unidos gracias a la pequeña Valeria, la hija en común que ambos tuvieron en el año 2015.

Tras la separación, ambos vuelven a tener el corazón ocupado, tal y como demuestran en sus cuentas de Instagram. En lo profesional, la manchega es influencer bajo el nombre LoveYoli, cuenta con canal propio en la web de Mediaset España e incluso lanzó su propia marca de ropa, no sin levantar poca polémica. Él, muy activo en redes sociales, es monitor de deportes de aventura y tiene su propia agencia, Surf & River.

10 Azahara y Juanma ('GH 15')

Azahara Luque y Juanma Furió

Las dudas fueron las protagonistas en el inicio de la relación entre Azahara y Juanma. Los dos compartieron momentos de confidencias durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra en 'GH 15', pero también tuvieron sus tira y afloja porque tenían sus respectivas parejas fuera, lo que no auguraba un buen futuro. Sin embargo, la realidad fue que triunfó el amor y han formado una preciosa familia. El valenciano abandonó su tierra natal para instalarse con la malagueña en la costa andaluza, donde inició una escuela de surf y, sobre todo, donde nacieron Natura y Delmar, sus dos hijos que llenaron de luz y felicidad sus vidas. Su estabilidad no es de extrañar porque, como podemos comprobar en sus redes sociales donde son muy activos, ambos han creado un gran equipo, comparten su amor por la naturaleza y se compenetran a la perfección.

11 Han y Aritz ('GH 16')

Aritz Castro y Han Wang Shangay

Una de las parejas más inesperadas que ofreció 'Gran Hermano 16' fue la formada por Han y Aritz. Ambos fueron dos de los concursantes más carismáticos y polémicos de su edición porque durante los meses que convivieron formaron un curioso tándem. Sus continuas discusiones y reconciliaciones generaron una gran expectación entre los espectadores, provocadas en su mayoría por las dudas que asaltaban al vasco. Aunque acusaba a su compañero de sobrepasarse, luego se contradecía cuando le seguía el juego bajo las sábanas.

Una vez en el exterior, confirmaron su historia de amor, que pasearon a golpe de entrevistas y reportajes en medios de comunicación. La alegría les duró solo unos meses y acabaron rompiendo su relación. Aunque intentaron darse una segunda oportunidad en 'First Dates', la cosa no cuajó. Desde entonces, cada uno ha rehecho su vida por separado y el amor ha vuelto a llamar a sus puertas.

Han, Ingeniero Eléctrico de profesión, se estableció en Hannover tras hacer Erasmus en Alemania. No obstante, se pasea de vez en cuando por nuestro país y, de hecho, hace un pequeño papel en la serie 'Veneno'. Aritz, por su parte, comparte sus trabajos como escultor e ilustrador en redes sociales y trabaja como locutor y actor de doblaje.

12 Bea y Rodri ('GH 17')

Rodrigo Fuertes y Bea Retamal

'Gran Hermano' unió a Bea y Rodri en su decimoséptima edición. Desde el primer momento en el que se conocieron en la casa vimos cierta química entre ambos, aunque él parecía inclinarse más por Adara y, ella, por Pol. Los días que pasaron encerrados hicieron que sus sentimientos aumentasen hasta el punto de convertirse en pareja sentimental. Aunque todo parecía indicar que su relación iba a ser duradera, acabaron rompiendo por una crisis de pareja que no pudieron superar. La noticia la dieron a conocer ellos mismos a través del canal que compartían en la web de Mediaset. Ese fue el medio que también escogieron para narrar cómo estaban superando el distanciamiento y cómo se sentían al estar separados después de tantos momentos juntos. No obstante, a Rodrigo no le hizo ninguna gracia que la ganadora de 'GH 17' siguiese hablando de él una vez que se acabó el vínculo entre ambos. Ahora parece que él está feliz junto a Adara Molinero, su primer interés en 'GH 17', mientras ella ha concursado en 'Supervivientes 2020'.

13 Adara y Pol, 'GH 17'

Pol Badía y Adara Molinero en 'Gran Hermano'

Adara y Pol formaron la otra pareja de 'GH 17'. Ambos se enamoraron rápidamente, pero tras abandonar la casa solo permanecieron unidos durante un año. Después de poner fin a su aventura, ella inició una bonita relación con Hugo Sierra, ganador de 'GH Revolution'. Se mostraron enamorados e incluso tuvieron un hijo , el pequeño Martín. Sin embargo, esta historia tampoco triunfó. Posteriormente, Adara participó en 'GH VIP 7' e inició un sonado romance con Gianmarco Onestini, que tampoco llegó a buen puerto. Su compañero de edición Rodri Fuertes es su última ilusión amorosa que conocemos.

Por su parte, Badía también ha tenido una turbulenta vida amorosa. Se le relacionó con el actor Fernando Tejero cuando salieron unas imágenes en las que se les veía besándose en la playa. No obstante, su idilio con el Maestro Joao ha sido el que ha acaparado todas las miradas, sobre todo por sus idas y venidas, tal y como también demostraron en 'GH VIP 7' y, posteriormente, en 'El tiempo del descuento'.