Las redes piden que Netflix compre 'Gran Hermano' y la plataforma responde con un mensaje fan

"La puerta de Netflix se abre para recibir a..." es la frase que los seguidores de 'Gran Hermano' estarían encantados de escuchar de mano de la plataforma. Aunque por el momento parece improbable que sus deseos se hagan realidad, sí que han recibido respuesta a una iniciativa en redes que lleva días insistiendo en que Netflix incorpore en su catálogo al reality rey de nuestra televisión.

Con el hashtag #QuieroGHEnNetflix, los acérrimos seguidores del formato piden que la plataforma de streaming compre los derechos de 'GH'. En principio sus deseos se encaminan a volver a disfrutar de los momentos más míticos del programa, como los bailes de Chiqui, el primer enamoramiento entre María José Galera y Jorge Berrocal o el inolvidable "te lo dedico para cuando lo veas por la tele" que Indhira envió desde el confesionario a Carol Lavín. Aunque parezca mentira, la mayoría de estos vídeos han sido retirados de la web de Telecinco y son imposibles de encontrar en Internet.

Indhira, Arturo y Melania, concursantes históricos de 'GH'

La campaña se ha alzado como Trending Topic este jueves, alentada quizás por el hecho de que Netflix España no dudó en sumarse a los comentarios desde el primer momento. "No sabemos si estamos preparados para volver a escuchar el 'pa' chulo, chulo, mi pirulo' o el momento vaca de Fresita pero podéis pedir el título aquí", respondía la cuenta oficial a un usuario, en referencia a dos de los grandes momentos de la quinta edición de 'GH'. A continuación, adjuntaba un enlace al buzón de sugerencias de la plataforma.

El futuro de 'GH', en el aire

La idea es que Netflix incluyese en su catálogo pasadas ediciones como ya ha hecho Amazon Prime Video con 'Confianza ciega', también producido por Zeppelin TV. Entre esto, que la plataforma y la productora tienen pendiente de estreno el anime 'Memorias de Idhún' y que Álvaro Díaz, exdirector de Zeppelin TV, es actualmente Director de Entretenimiento de Netflix España, los tweets con el hashtag han subido como la espuma.

También hay quienes piden que Netflix produzca nuevas ediciones del formato, si bien la plataforma ha reiterado en numerosas ocasiones que su modelo de negocio no pasa por las emisiones en directo y no parece probable que España vaya a ser el país en el que esto cambie. Por el momento, 'GH' continúa en el aire y no regresará este otoño como ha sido habitual durante los últimos años.