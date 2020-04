Susana Molina revela en qué se gastó el premio de 'Gran Hermano'

Antes de 'La isla de las tentaciones', el reality revelación de Mediaset España, conocimos a Susana Molina en la decimocuarta edición de 'Gran Hermano'. Esta murciana logró conquistar por completo a la audiencia y es que se convirtió en vencedora de la edición en la que participó con tan solo 22 años. Una de las dudas que más se han repetido sus seguidores es saber en qué se ha gastado los 300.000 euros de premio que se llevó en su día, una cuestión que finalmente ha decidido resolver la propia Molina.

Susana Molina, ganadora de 'GH 14'

Lo ha hecho en 'Contigo sí', el canal que lidera en la plataforma de vídeos de Mediaset España. La influencer ha querido responder a algunas de las dudas planteadas por sus seguidores y entre las mismas encontramos precisamente la del premio. Molina ha explicado que esencialmente "me lo gasté en comprarme un coche y en mi primo año viviendo en Madrid". "Cuando yo salí de 'Gran Hermano' nos vinimos a vivir a Madrid (...) y estuve viviendo de mis ahorros todos el tiempo", ha seguido contando, para confesar después que no lo pasó nada bien en su tiempo en la capital española. "No me gustó nada, no me gustaba el círculo en el que nos movíamos (ella y su expareja Gonzalo Montoya) y por eso terminé por no hacer nada (...) siempre estaba en casa y no salía ni de fiesta ni hacía nada", ha afirmado tajante.

Una vez ambos decidieron irse de Madrid se trasladaron a Sevilla, lugar en el que ella empezó a trabajar en unas galerías comerciales. "Cobraba menos de 900 euros por casi 50 horas semanales (...) y lo hice porque me gustaba, yo ahí no necesitaba tanto el dinero pero me gusta trabajar (...) quería hacer algo diferente, hacer amigas y conocer a gente", ha seguido explicando. Precisamente, confiesa que algunas de las chicas con las que estuvo trabajando en ese lugar a día de hoy siguen formando parte de su vida: "Algunas de ellas son muy buenas amigas mías en Sevilla a día de hoy todavía". Y es ahí, en Sevilla, donde compartió residencia con Gonzalo Montoya, del que deja claro en su vídeo que "le sigo queriendo, pero no como pareja".

Otras dudas de los fans

En este vídeo de dudas de los fans, Molina ha querido también aclarar otras cuestiones de sus seguidores. Ha contado que está pasando el confinamiento con su hermano, que se desplazó a Madrid en marzo para instalarse en la ciudad a vivir con ella. Ambos viven juntos y por ello, la cuarentena está siendo más llevadera al contar con compañía en su hogar. Además, cuenta que intenta mantenerse muy activa para vivirlo mejor, por ello la estamos viendo sumamente activa en sus redes sociales. Por último, ha tranquilizado a sus fans afirmando que la operación de pecho ha ido muy bien y por ello "estoy muy contenta" aunque por ahora no conoce su nueva talla exacta ya que "todo tiene que bajar todavía un poco más".