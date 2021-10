¿Quién ha ganado 'Insiders', el primer reality de Netflix España?

Cualquiera de los concursantes de 'Insiders' podía ganar. Una de las peculiaridades del primer reality de Netflix España es que el modo de las expulsiones es completamente distinto en cada ocasión, por lo que cualquiera puede abandonar la casa en el momento más inesperado. Ni ser el favorito, ni tener muchos amigos dentro de la casa, ni cumplir todos los requisitos del perfecto concursante te aseguran que puedas llegar a la final del programa.

Nicole, ganadora de 'Insiders'

Cuando Estefanía abandonó la casa, solo quedaban 5 y ella tenía un privilegio: podía elegir a quién de ellos le otorgaba la ventaja de eliminar a otro. Pese a que Iván, con quien ha protagonizado una carpeta en el reality le hubiese pedido que no le eligiera a él, es quien ella decide a quién le entrega ese regalo envenenado. El concursante escucha a sus compañeros con sus peticiones y estrategias, apostando por eliminar a Peter.

Una decisión que no depende del algoritmo

Ya quedan solo cuatro en la casa; los cuatro finalistas. Laura, Olaya, Iván y Nicole. No obstante, todo se pones patas arriba cuando en el último capítulo todos regresan a la casa. ¿Significa que todos volvían a tener opciones de ganar? No, pero sí que tienen los que ya fueron eliminados es un poder esencial: decidir quién es el concursante perfecto y no depende del algoritmo. Todos votan y es momento de ver los resultados.

Iván y Olaya son los primeros eliminados. La cosa está entre Nicole y Laura. Sin más preámbulos, la presentadora Najwa Nimri anuncia que la ganadora es... Nicole. El akelarre triunfa, y mientas Hugo y Bárbara se alegran con su victoria, Iván Molina y Estefanía se pillan un tremendo cabreo con gritos como "¿Qué puto juego de mierda es este?".

Sus primeras palabras al ganar

Nicole se emocionó al escuchar su nombre y se acordó rápidamente de su madre. "¡Sin carpeta!", gritaba en la casa, mientras que en los totales a cámara confesaba: "Vengo a un reality y llego a la fase final. Y digo: 'Joder, la cosa va bien'. Llegué con 17 euros en la cuenta y dije: 'Supongo que me pagarán el billete de vuelta'". Eso es lo que recuerda, aunque ahora con el premio de 1000.000 euros no tendrá problemas en pagarse ese billete. Lo último que vemos de la concursante es preguntando: "¿El algoritmo era mentira de verdad?", y mientras suelta una carcajada, exclama "Hijos de puta".