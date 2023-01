¿Quieres empezar a ver 'Escándalo'? Pues te fastidias, porque no puedes

Por Sergio Navarro |

Desde que convivimos con la televisión a la carta, nos hemos acostumbrado a que si en lineal nos perdemos algún capítulo de algo, podemos acudir al día siguiente a la web o plataforma de la cadena para verlo. De ahí que en RTVE Play, Atresplayer Premium y Mitele dispongamos del contenido que se ha emitido, pero no siempre es así.

Fernando Líndez, en 'Escándalo'

En el caso de ' Escándalo. Relato de una obsesión ', cuyo estreno en Telecinco ha estado envuelto en polémica, no cuenta con su contenido completo en Mitele, la plataforma de Mediaset. Es cierto que sí que se cuelga el capítulo al día siguiente, pero desaparece a los pocos días. Por ello,, estando disponible, por ahora, solo el segundo.

Esto es una pena para sumar nuevos espectadores. Quien quiera sumarse ahora a esta ficción desde cero no puede, puesto que no la tendría disponible desde el principio. Igualmente, si te pierdes un capítulo y tienes la costumbre de acudir a Mitele antes de ver el siguiente, igual ya no puedes y, por ello, decides abandonar la serie. Un fallo grande, pero que ocurre por un motivo.

Un acuerdo que lo impide

La producción es de Mediaset, pero también de Amazon Prime Video. Aunque en esta ocasión no ha sido emitida antes en la plataforma de pago que en Telecinco, sí que tienen un acuerdo por el que la serie no puede mantenerse más tiempo del que está en Mitele. De esta manera hay tres opciones: ceñirse a la emisión en abierto; ver el episodio rápidamente antes de que desaparezca de la web o esperar a que llegue a Prime Video y vértela del tirón.