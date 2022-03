El lunes 21 de marzo, Ramón García se ponía al frente, como cada jornada de 'En compañía', en CMM TV. Aprovechando la habitual sección musical, el presentador hizo mención al reciente lanzamiento de "Motomami", el último disco de Rosalía, sobre el que el vasco opinó que "me parece una mierda". Un comentario del que múltiples medios se hicieron eco y que despertó múltiples críticas contra García, quien volvió a pronunciarse el miércoles 23 de marzo cuando, además de disculparse con la arista y con quienes pudieran haberse ofendido, defendió de nuevo su postura personal.

Ramón García defiende su postura sobre "Motomami", el nuevo disco de Rosalía

"¿Qué te parece el nuevo disco de Rosalía?", planteaba el presentador a su compañero, el Maestro Benji, quien contestó con un "prefiero no comentar", aunque inmediatamente después añadió que "a mí me parece una persona muy sobrevalorada". "A mí el disco me parece una mierda", soltaba García, sin rodeos. "Hablamos lo mismo entonces", confesó su compañero, con humor, mientras el presentador recalcaba el hecho de que "me lo parece". "Yo he sido siempre defensor de Rosalía y me encanta, pero creo que se ha equivocado de pleno. Igual vende mucho, pero se ha ido de lo que queríamos de Rosalía", opinó el vasco, de cuyas palabras se hicieron eco medios y programas como '[email protected]'.

Ante el revuelo generado, García volvió a abordar el tema dos días más tarde, cuando animó al Maestro Benji a arrodillarse junto a él, en una especie de penitencia, mientras sonaba la canción "Motomami". "Hoy tenemos que pedir disculpas porque el otro día creo que nos excedimos en la crítica sobre el nuevo disco de Rosalía. Una grande, que nos encanta pero, quizás yo, me pasé un poquito", concedió García, tras lo cual reiteró sus disculpas hacia la catalana y hacia "la gente a la que le gusta la música de Rosalía, que en ningún momento nos hemos querido meter con ellos". "Ha sido una opinión de alguien que lleva poniendo música cuarenta años. He sido hasta productor musical, algo sabré", comentó el presentador, para después poner varias de las canciones del nuevo disco de Rosalía, ante algunas de las cuales el vasco no pudo ocultar lo poco que le convencían.

"En la vida hay que respetar las opiniones"

"Con el pedazo de voz que tiene, me parece que está desaprovechada en estas canciones", valoró García, mientras escuchaban los últimos lanzamientos de la artista. A él se sumó su compañero, quien declaró sobre Rosalía que "ha perdido totalmente la esencia que tenía". "Volvemos a pedir nuestras más humildes disculpas a Rosalía, a la discográfica y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por nuestra opinión sobre el disco de Rosalía que, efectivamente, es una mierda", soltó el vasco, al concluir el repaso de las canciones con "Abcdefg", en la que la artista recita el abecedario con distintas palabras. El comentario de García, junto al último tema, despertó entonces algunas risas y aplausos entre los presentes, momento en el que el presentador volvió a subrayar el hecho de que "es una opinión": "en la vida hay que respetar las opiniones. Yo respeto que a ustedes les encante".