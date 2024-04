Por Beatriz Prieto |

El tercer programa de 'MasterChef 12' arrancó con una prueba a base de ingredientes gigantescos. Este concluyó con la coronación de Samya como la mejor aspirante, en medio del batacazo de la mayoría de sus compañeros. Lejos de ser una victoria más, el jurado se quedó a solas con la aspirante, a quien desvelaron un inesperado y suculento privilegio: el delantal beis dorado.

El delantal beis dorado de 'MasterChef 12'

La marroquí triunfó en el reto inaugural de la noche con una col rellena de carne, patata y coliflor. "La elaboración está estupenda", confesó Jordi Cruz durante la cata. Así, con solo pequeños fallos y recomendaciones por parte del jurado,, con María en segundo lugar. Por ello, la aspirante se quedó a solas con los jueces, el cualque había estado en las cocinas desde el comienzo del programa, después de lanzar una clara advertencia.

"Tenemos que advertirte de que no puedes contar nada de lo que suceda aquí. A nadie. Porque, si no lo cumples, automáticamente serás eliminada", advirtió Pepe Rodríguez, ante una Samya que se mostró más que dispuesta a guardar silencio. Fue entonces cuando los jueces destaparon un delantal con el logo dorado, pero con una peculiaridad: no era del habitual color blanco de los delantales dorados, sino que era de color beis, tal y como señaló Cruz.

Una segunda oportunidad

"Es el delantal de la segunda oportunidad. Una de las novedades más importantes de esta edición", anunció el chef. Cruz explicó que dicho delantal suponía que "el día que seas eliminada, deberás abandonar las cocinas como todos tus predecesores, pero este delantal te dará la oportunidad de volver a 'MasterChef' de pleno derecho, a la semana siguiente". Samya recibía así el privilegio de una especie de "repesca" automática, lo que garantizaba que el programa seguiría contando con una de las aspirantes más destacadas y polémicas de la edición por más tiempo.