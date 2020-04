El zasca de Ana Rosa a Yolanda Díaz: "A muchos periodistas les han hecho un ERTE, entienden lo que es"

Este jueves 2 de abril, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz compareció para todos los medios en La Moncloa para analizar las catastróficas cifras de paro registradas en el pasado mes de marzo. En dicha comparecencia, la política se mostró especialmente molesta con una de las preguntas que le formuló una periodista. "Ya hay cálculos de que con los ERTE nos podríamos ir a los seis millones de parados si finalmente estas empresas no logran superar la crisis. ¿Cuentan con esta estimación?". Díaz se mostró sorprendida al ver que parte de los profesionales de la prensa parecían no entender cómo funcionaba un ERTE ni las consecuencias que estos tenían sobre el número de parados.

Ana Rosa Quintana y Yolanda Díaz

"El ERTE no destruye empleo (...) yo me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTE. Estas cifras de seis millones, cinco millones, que a veces observo en los medios de comunicación, permítanme, que sé que son periodistas profesionales y especializados en esta materia, decirles que no hay ningún rigor en las mismas. Y observo que no comprenden la dinámica de los ERTE del Gobiern", afirmó tajante la política. Unas palabras que parece que han molestado a varios periodistas que en sus respectivos medios no han dudado en cargar contra Díaz, pese a que lo único que que pretendía la política era explicar de nuevo cómo funcionan los ERTE.

Pues bien, Ana Rosa Quintana ha decidido responder muy tajante en 'El programa de Ana Rosa' este viernes 3 de abril. La presentadora no ha dudado en ironizar con las palabras de Díaz, que afirmaba que los ERTE no destruyen empleo. "Es un gran descubrimiento", ha empezado diciendo la periodista, para después dejar claro que esta medida tampoco la ha inventado el Gobierno liderado por Sánchez. "Es algo que ya existía antes en nuestro país (...) dudo que en Europa se hayan descubierto gracias a aplicarlos en España", ha añadido, al poco de arrancar la entrega de su magacín.

Muy dura con el Gobierno

La presentadora además ha querido recordar que "a muchos periodista se les ha hecho un ERTE, así que creo que sí han entendido bien lo que es" y por último ha bromeado con el hecho que tras la nueva explicación de la ministra de Trabajo, posiblemente hasta los más pequeños de la casa lo ha entendido. En definitiva, una crítica de Quintana que se suma a las que ha hecho en los últimos días al Gobierno y es que la presentadora no ha dudado en quejarse públicamente de la forma en que Sánchez y su equipo está gestionando al crisis, especialmente en cuanto a la falta de material sanitario en los hospitales españoles se refiere.