La razón por la que Jorge Javier Vázquez ha decidido no abandonar la televisión

Son muchos los años que lleva frente a las cámaras y se ha convertido en el principal presentador de una de las cadenas con más audiencia de España. Jorge Javier Vázquez es uno de los conductores más conocidos del país, se ha puesto al frente de programas como 'Gran Hermano', 'Supervivientes', 'La casa fuerte', 'Sálvame' o 'Sábado deluxe' entre muchos otros. La posibilidad de que decidiese dejar la televisión podría ser un golpe durísimo para los espectadores de Mediaset, acostumbrados a tenerle en la pequeña pantalla todas las semanas. Sin embargo, el conductor ha confesado recientemente que se lo ha llegado a plantear.

Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe'

Como última entrega del año 2020, 'Sábado deluxe' ha tenido como invitado estrella por un rato al mismísimo presentador del espacio, quien se ha sometido al polígrafo de Conchita. Una vez más, Jorge Javier Vázquez ha respondido sinceramente a todas las preguntas que se le han dicho: "¿Te has planteado recientemente dejar la televisión?", ha enunciado Belén Esteban, algo que el invitado ha respondido que "sí". Al ver la reacción que han tenido sus compañeros, Vázquez ha aclarado rápidamente las dudas que tuvo: "Ha sido por esta época tan complicada con la pandemia, en algún momento se me ha pasado por la cabeza. Tengo 50 años y he pensado que podría disfrutar más de mi tiempo. He fantaseado mucho con tener años sabáticos y dejarlo todo, pero en mi caso no me iría nada bien".

"Primero, no he sido tan feliz como ahora trabajando y segundo, para mí sería muy peligroso tener tiempo libre y no acabaría bien. Entonces, cuanto más tiempo esté ocupado, mejor", ha explicado el presentador. Otro de los asuntos que siempre se ha criticado del conductor de 'Sábado deluxe' es que tenía subida la fama, algo que ha negado rotundamente y considera que lo ha ido manejando bastante bien con el tiempo: "Existe la vida después de la fama pero es completamente distinta y desconocida. En esos años lo he pasado muy bien pero también muy mal. Hasta que no vives la fama no sabes el impacto que es, vives cosas que la mayoría de los mortales no viven. Yo ya sé que no voy a acabar mal, pero podría haberlo hecho", ha confesado el presentador.

"Jamás jugaría con el trabajo de nadie"

Aunque Jorge Javier ha confesado no estar siempre en sintonía con todos los colaboradores de 'Sálvame', considera que no despediría a nadie por muy mal que le caiga: "Hay gente a la que no soporto pero jamás jugaría con el trabajo de nadie. De todos los años que llevo trabajando en televisión nadie puede decir que me he cargado a alguien", ha explicado el presentador que actualmente se encuentra con disputas con Antonio David Flores, al cual le ha definido como un "mercenario de la televisión" ya que considera que sería capaz de hacer cualquier cosa para facturar.