El zasca de Antonio David Flores a Jorge Javier Vázquez: "Hay mucha gente que no lo traga"

Antonio David Flores se encuentra en el punto de mira después de haber desvelado la infidelidad de José Antonio Canales Rivera a su novia en 'Sálvame'. El último en opinar sobre el asunto ha sido Jorge Javier Vázquez, quien ha dedicado su post en la web de la revista Lecturas a criticar duramente a la expareja de Rocío Carrasco. En el programa del 23 de diciembre, el colaborador escuchó atentamente las perlas que el presentador escribió sobre él en dicha publicación: "Jamás reconocerá que es responsable de algunas de sus hostias más vitales y más sonadas que ha tenido".

Paz Padilla, Lydia Lozano y Antonio David Flores en 'Sálvame'

"Es muy permisivo con los errores propios y durísimo con los ajenos. Ve a alguien pillado en falta y, en vez de apiadarse, apunta la falta cometida para restregársela cuando le viene bien", destacaba el presentador de 'Sábado deluxe' sobre Flores. Aunque aclaró que a él personalmente le "caía en gracia", puntualizó que "hay mucha gente que no lo traga". Antonio David Flores se mostró sorprendido por las palabras de Jorge Javier Vázquez: "Veo completamente injusto este artículo, igual debería haberse preocupado en conocerme y valorarme profesionalmente, algo que no ha hecho", comenzó el colaborador de 'Sálvame'.

"Él dice que hay mucha gente que no me traga. Si nos comparamos los dos y nos ponemos en una balanza, podría ser que haya mucha más gente que no lo traga a él que a mí", lanzó Flores, quien se defendió principalmente sobre su acusación de ser "poco responsable" y consideró que siempre lo ha sido y ha dado la cara: "Que no cree que mi perdón haya sido de corazón me parece bien. Yo tampoco creo que él haya pedido disculpas a la familia Campos", mencionó el tertuliano en forma de pulla, en este caso por el conflicto que tuvo Vázquez con María Teresa Campos en 'Sábado deluxe' hace unos meses.

"Tiene el síndrome de estar demasiado arriba"

Pese a lo visiblemente molesto que se mostró con la publicación de Jorge Javier Vázquez, Antonio David Flores tuvo claro que se trataba del presentador del programa y por ello intentó contestar con "la mayor vergüenza y educación posible". Sin embargo, el tertuliano tampoco se mordió la lengua y devolvió más de un golpe al conductor de 'Sálvame'. "¿Síndrome del impostor? Tengo pocos síndromes, sinceramente. Igual él tiene el síndrome de estar demasiado arriba y pensar que no vamos a caer nunca. Yo he caído...", afirmó el colaborador refiriéndose al enfrentamiento que tuvo Vázquez con Paz Padilla el 22 de diciembre.