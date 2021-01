Las redes descubren a un nuevo infiel de 'La isla de las tentaciones 3'

Los fans de 'La isla de las tentaciones 3' ya son unos auténticos expertos a la hora de descubrir pistas sobre el futuro de las parejas, de los solteros o acerca de cualquier detalle que pueda dar un pequeño avance de qué pasará en el paraíso. Tras la emisión del primer programa, Telecinco ofreció, como acostumbra, un adelanto de lo que pasará en la próxima entrega pero sin desvelar la identidad de los primeros que han caído en la tentación.

Manuel, la persona que habría sido infiel a su pareja, Lucía, en 'La isla de las tentaciones 3'

Los espectadores no han necesitado ver la cara de la persona infiel para descubrir de quién se trata a los pocos minutos. Así, han identificado a Manuel, la pareja de Lucía y la persona que más lloró en la gala inicial, gracias a una pulsera que luce siempre en su muñeca izquierda. En el adelanto, se puede ver a este chico en un sofá de la casa besando a una chica que aparece de espaldas, pero de la que los usuarios ya tienen sospechas sobre su identidad: Fiama Rodríguez.

La canaria, que ya participó en la primera edición junto a su por aquel entonces novio Álex Bueno, habría regresado así al reality, pero esta vez como tentadora. Las redes han intuido que es ella por los tatuajes que luce en su espalda y en su brazo. De ser ella, se trataría de una estrategia por parte del programa similar a la de la segunda edición, cuando otra de las componentes de una pareja de la primera edición, Andrea Gasca, regresaba como soltera dispuesta a encontrar el amor.

Raúl mete la pata

Esta no es la única hipótesis con la que se ha especulado en redes sociales, pues también se ha llegado a la conclusión de que Raúl y Claudia, la pareja de canarios ya no sigue adelante con su relación actualmente. Los fans han deducido que ya no siguen juntos por las palabras de Raúl en una entrevista en 'Viva la vida'. "Ya no estamos", fue la respuesta que el joven dio a Emma García cuando la presentadora se interesó por su pareja. La vasca reaccionó rápido y corrigió al participante: "Ya no estáis de relación abierta quieres decir, ¿no?". Una maniobra que no ha convencido a los espectadores, que ya intuyen que la pareja ha roto.