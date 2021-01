Los mejores memes y reacciones tras el estreno de 'La isla de las tentaciones 3'

El fenómeno en el que se ha convertido 'La isla de las tentaciones' puede medirse a través del gran impacto que tiene el formato en las redes sociales. Muchos espectadores se lanzan, móvil en mano, a comentar el programa con todo el universo tuitero y a través de los grupos de WhatsApp también con mucho ingenio, provocando las risas de sus lectores. En este caso, Belén Esteban, antiguos participantes e incluso Mariano Rajoy han sido protagonistas de memes con los que nos partimos de risa.

Marina García se ha convertido en el blanco perfecto para los memes de Twitter por su forma de actuar y su manera de comportarse para con Isaac Torres hasta cuando Jesús Sánchez Seda, su novio, está delante. De hecho, toda la red social tiene claro que será de las primeras en caer en la tentación al más puro estilo Mayka Rivera con las "bomas", como ella denominaba a las infidelidades, que hacía con los tentadores de la villa.

Marina a Jesús: Sabes que no te voy a fallar España: #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/d4F2YQLBom

Sin lugar a dudas, la alarma denominada bajo la denominación 'luz de la tentación', ha sido otra de las grandes protagonistas de la noche. El avance ya nos deja claro que empezará a sonar mucho antes de lo que esperábamos, entonces, las redes se llenaron de comentarios relacionados con la risa de los técnicos mientras pulsan el botón para hacerla sonar o incluso relacionando el posible hartazgo de los concursantes con 'Aquí no hay quien viva'.

yo cuando he visto en el avance que ha sonado la alarma #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/VA6hJIe7Sn

La pasada temporada de 'La isla de las tentaciones' nos sorprendió con la vuelta de Óscar Ruiz y su expareja Andrea Gasca, dos rostros míticos del programa que salieron de la mano en la última hoguera de la primera edición del formato. Sin embargo, no han sido los únicos de la segunda edición que se han recordado en las redes: España aplaudió a Melyssa Pinto mientras anunciaba una app para ligar y, por otra parte, la aplaudida participación de Yun salió a relucir también.

'La isla de las tentaciones' es un formato amado y criticado por muchos espectadores, sin embargo, más de 3 millones de espectadores vieron la primera gala del programa. Sea como fuere, hay dos tuits que resumen bastante bien lo que ha mostrado esta primera entrega: el negocio de una clínica de estética y las nulas expectativas de algunos miembros de las parejas en terminar esta experiencia de la mano.

Lola: a mi no me preocupa ver su hoguera a mi me preocupa que él vea la mía #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/WbpTyAHWGC