Jesús, molesto con Marina por su afinidad con Isaac en 'La isla de las tentaciones': "La primera en la frente"

El jueves 21 de enero, Telecinco estrenó la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', en una emisión en la que las cinco parejas protagonistas conocieron a los solteros con los que convivirían antes de separarse definitivamente de sus parejas. Tras pasar casi un día en las distintas villas, los diez protagonistas de la edición se reunieron para otorgar sus primeras citas, momento en el que Jesús Sánchez Seda acabó manifestando su preocupación al ver la rápida complicidad que había surgido entre su pareja, Marina García, e Isaac Torres, su elegido para la primera cita.

Jesús, molesto al ver la rápida complicidad entre Marina e Isaac en 'La isla de las tentaciones 3'

"Lo escojo porque me transmite muy buena vibra y es con el que más afinidad he tenido. Es un encanto de chico", reconoció Marina, tras elegir a el "lobo" como su primera cita, momento en el que la sevillana se mostró muy sonriente. "Me lo esperaba, porque es un chaval bastante guapo y mi novia tiene buen gusto", reconoció Jesús, cuando Sandra Barneda quiso conocer su opinión sobre la elección de García. "Sé que ella sabe cuáles son los límites, espero que los vaya a respetar y se quede como un amigo", añadió Sánchez, a quien la aludida respondió con un "hombre, claro", muy convencida. Sin embargo, el comentario de Jesús empujó a Isaac a lanzar un gesto de complicidad a Marina, quien no pudo contener una tímida carcajada. "Como amigos, tampoco. Ya veremos", declaró Torres, tras lo cual Jesús animó a su sonriente pareja a responder a las palabras de su futura cita.

"Es cachondeo. De momento, es con el que más afinidad tengo, pero nada más", aseguró Marina, quitando hierro al asunto, sin convencer a su novio. "¿En menos de veinticuatro horas ya tenéis códigos entre vosotros?", observó Barneda, un tanto sorprendida. "Yo tampoco soy tonto y ella, menos. La miro y al menos sé que la mirada que tenemos, hay algo", declaró Isaac, quien matizó que "sé que es complicado para ella, igual que para él". Las palabras del soltero despertaron gestos de consuelo entre los compañeros de un preocupado Jesús, mientras Marina se mostraba incrédula por su actitud decaída. "Estoy sorprendido. En menos de veinticuatro horas, no es capaz de ser tajante y decirle: 'no, solo eres mi amigo'", reprochó el sevillano. "Vaya, ahora se va rallar", comentó Marina, algo con lo que coincidió su pareja, quien criticó que "el primer día, la primera en la frente". Jesús manifestó su molestia por la afinidad entre García y Torres, algo que su novia no negó, dado que "vengo a ponerme a prueba y de todos, el que más me gusta es él".

"Me puedo sentir atraída por otra persona"

"Él puede decir misa, pero tú tienes que confiar en mí", argumentó Marina, molesta, quien achacó la actitud de su pareja al hecho de que "es muy inseguro". "Confío en ella, pero me ha molestado su actitud un poco", confesó Jesús, preocupado por el hecho de que "no me haya dado mi espacio" ante las palabras de Isaac. La tensión entre ambos no se quedó ahí, dado cuando Lucía Sánchez escogió a su cita, la gaditana admitió que Isaac había sido una de las opciones, pero que veía una mayor afinidad entre él y Marina, por lo que lo había descartado. "Lucía ha dicho que lo veía como un amigo. Entonces, ¿mi novia como lo ve?", soltó Jesús, inquieto, provocando que tanto Lucía como Marina aclarasen que no había nada más allá de la complicidad. "¿Qué hay de malo en tener afinidad con un chico? Yo puedo tener pareja y me puedo sentir atraída por otra persona perfectamente. Eso no significa absolutamente nada", defendía la segunda, ante las cámaras.