Santi Millán: "Me gustaría que Sofía Vergara sustituyera a Edurne en 'Got talent', es divertida y con tirón"

Telecinco trae de vuelta la tercera temporada de 'Adivina qué hago', programa que anteriormente, a parte de llamarse 'Adivina qué hago está noche', se emitía en Cuatro. El concurso presentado por Santi Millán, contará con Dani Martínez y Florentino Fernández como invitados VIP en su estreno, el sábado 20 de abril de 2024. Esta nueva edición traerá actuaciones más profesionales, nuevas mecánicas y nuevo logo, entre otras novedades. Cada jugador anónimo concursará con un famoso y tendrán que descubrir el talento de 10 invitados para obtener el premio económico.

Santi Millan en el plató de 'Adivina qué hago'

En cada entrega del programa participarán tres personajes conocidos. En la primera, además de Martínez y Flo como invitados, estará el cantante Ricky Merino . Además, Mónica Cruz Josie van a ser algunos de los protagonistas de las próximas entregas.

Te vimos en 2019 y en 2020 en Cuatro en 'Adivina qué hago está noche', ahora te vamos a ver en Telecinco en 'Adivina qué hago'. ¿Cuáles van a ser las novedades del programa, más allá del título más corto?

[Ríe]. Yo creo que aquí hay una gran apuesta por el espectáculo y yo creo que hemos echado el resto en los números. La dinámica del concurso está muy bien, es divertida, engancha, no paran de pasar cosas y se ha añadido espectacularidad con los números, con los talentos que vienen, que realmente son impresionantes.

Las audiencias me preocupan en función de que determinan la continuidad de mi trabajo, pero no es algo que me obsesione

¿Cuál ha sido el mayor reto de este formato?

El mayor reto al final son las grabaciones porque, quieras o no, hay diez actuaciones en cada programa. Son diez actuaciones que necesitan su montaje, su preparación... Eso es lo que más cuesta y la apuesta más arriesgada, pero por lo demás la verdad es que la dinámica la teníamos bien pillada y es muy divertido. Una buena señal es cuando ves a la gente del equipo enganchada en los monitores jugando con los participantes y viviéndolo... Ahí dices: "Esto funciona".

¿Ha habido algún talento oculto de algún invitado que te haya sorprendido especialmente? ¿Tienes alguna anécdota?

En cada programa tenemos un talento vip que nos sorprende con sus números. Han venido periodistas, han venido cantantes, han venido políticos... Que aparte del talento que todos conocemos de ellos, nos han mostrado algunos talentos muy sorprendentes y además, que son virtuosos en ellos también.

Escena 'Adivina qué hago'

¿Cuál es la principal razón por la que después de cuatro años, Mediaset vuelve a apostar por el programa?

Porque yo creo que es un concurso que funciona, es un concurso muy dinámico, es un concurso divertido, es un concurso que tiene espectáculo. Es un tipo de programa familiar que yo creo que hace falta en la televisión generalista, porque hoy en día todos tenemos acceso a nuestra pantalla personal y cada uno puede ver los contenidos que quiere, pues quieras o no... En mi casa pasa, las familias se desperdigan cada uno con su pantalla viendo lo que quiere. Este tipo de programas hace que todos puedan participar, ya que es un concurso donde lo que prima es la intuición, y es el juego por el juego, así que desde niños hasta mayores, todos pueden jugar. Además, el hecho de tener más conocimiento no implica que vayas a ser más certero.

¿Tienes presión por el hecho de que el formato salte a Telecinco y no siga en Cuatro como sus dos primeras ediciones?

No, presión no, al contrario, es una alegría. Jugar en Telecinco es algo que todos deseamos. Yo lo que quiero es hacerlo lo mejor que pueda e intentar enseñárselo al mayor número de personas posible para que tengan la oportunidad de disfrutar con nosotros.

Os enfrentáis a un talent show como es 'La Voz Kids'. ¿Te preocupan los datos de audiencia?

Me preocupan en función de que determinan la continuidad de mi trabajo, pero no es algo que me obsesione, porque tampoco es algo que podamos controlar. Nosotros intentamos hacer el mejor programa posible, y creo que eso lo hemos hecho. Intentamos comunicarlo, que es lo que estamos haciendo y en eso tenemos una inestimable ayuda por vuestra parte. Después, una vez la gente sabe que lo hacemos y lo ve, ya son ellos los que deciden y los que tienen la potestad de darnos el beneplácito de verlo o no. Esperemos que las audiencias vayan bien y que la gente disfrute tanto como nosotros haciéndolo.

Me da pena porque con Edurne hemos compartido desde el minuto uno el programa, pero también le deseo lo mejor en sus nuevas aventuras

Tu trabajo más duradero como presentador ha sido 'Got Talent España'. ¿Cómo valoras la salida de Edurne, teniendo en cuenta que era la miembro del jurado que más llevaba en el programa?

Pues da pena, porque con Edurne hemos compartido desde el minuto uno el programa, pero también le deseo lo mejor en sus nuevas aventuras porque es una persona a la que quiero y a la que admiro. Me da pena, pero me quedo con la felicidad que ha sido compartir estas nueve ediciones con ella, que ha sido un placer porque además lo ha hecho estupendamente.

Sabemos que se está buscando un sustituto. ¿Quién te gustaría a ti que fuera?

Sofía Vergara. Me parece estupenda. Es una tía con mucho talento, muy divertida y tiene tirón internacional. Además, conoce el formato porque ha estado en 'America's Got Talent'.

¿Cómo recibiste tú la noticia de que Mediaset y Amazon no daban continuidad a una quinta temporada de 'El pueblo'?

Siempre con pena porque al final en los proyectos tú creas una dinámica, además la grabación de 'El pueblo' era muy singular porque nos aislamos en ese altiplano soriano, en un entorno natural, desconectados de todo, además de forma literal, y eso hacía que se formara como una familia. Después de cuatro temporadas sabe mal, pero siempre es una espada de Damocles que tenemos encima porque al final, los proyectos no son eternos y sabes que todo tiene fecha de caducidad. Lo que intentamos es disfrutarlo al máximo mientras dura y cuando se acaba, pues oye, celebrar que se ha podido hacer.

Santi Millán presentando 'Adivina qué hago'

¿Vas a estar en la tercera temporada de 'Machos Alfa'?

Pues... No lo sé. No lo sé todavía.

Tu personaje en 'Machos Alfa' es secundario. ¿Te gustaría que tuviera mayor peso de cara a otra temporada?

Vamos yo... Me gustaría ser el protagonista de la serie, por supuesto. Pero yo creo que los protagonistas que están lo hacen de forma muy brillante y además, son muy muy graciosos, soy muy fan de la serie. Ha sido un éxito internacional.

Tras esta tercera temporada de 'Adivina qué hago', ¿qué nuevos retos profesionales te gustaría afrontar? ¿Hay algo que aún no hayas hecho a lo que le tengas ganas?

Me gustaría trabajar con Scorsese, a ver si lo ve y me llama.