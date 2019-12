La reflexión de Bertín Osborne sobre feminismo aplaudida por Belén Esteban

Los comentarios de Bertín Osborne sobre el feminismo han generado siempre polémica en las redes sociales. Por ello, el presentador de 'Mi casa es la tuya' visitó el plató del 'Sábado deluxe' el 21 de diciembre, para defenderse y exponer sus verdaderos pensamientos y convicciones sin interpretaciones erróneas de por medio.

Bertín Osborne en 'Sábado deluxe'

Nada más comenzar su entrevista, Osborne quiso dejar clara su posición ante esa igualitaria corriente de pensamiento. "Estoy 100% de acuerdo con todas las asociaciones feministas que defienden los derechos de la mujer. Porque tienen los mismos derechos que el hombre en este país y eso no lo puede discutir nadie", expresó el cantante, que aseguraba que sería "el primero en ir al juzgado" si viera que no se respetan los derechos de una mujer.

El presentador comentaba que a la hora de "castigar" la violencia de género no está de acuerdo con las asociaciones feministas porque él sería "mucho peor que ellas". "A cualquier hijo de Satanás que pegue o viole a una mujer yo lo capaba como a los becerros y lo mandaba a chirona", recalca Osborne, e insiste que nadie le diga después que no es "beligerante" con este tipo de temas.

El cantante continúa enumerando sus opiniones y recalcando lo que piensa. "Lo que dije y repito es que todas esas asociaciones sería muy bueno que las viéramos con pancartas y chillando delante de las embajadas de esos países vergonzosos que lapidan y mutilan a las mujeres, no las he visto todavía, pero me encantaría verlas", indica Osborne.

Denuncia el caso de la mujer agredida en Barcelona

Manteniéndose en ese punto de crítica, añade que algunas de esas asociaciones tienen "una tendencia política clara" y para darle más peso a su opinión pone de ejemplo un caso. "Vimos en televisión cómo en los disturbios de Barcelona, a una señora de cierta edad con la bandera española llega un hijo de puta y le pega una guantada y la tiraba al suelo... A ese me gustaría tenerlo yo un cuarto de hora metido en un cuarto conmigo. Y nunca escuché a ninguna asociación feminista defender a esa señora", afirmaba entre los aplausos del público y de Belén Esteban.