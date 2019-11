El evidente cambio de los reporteros de 'Aquí hay tomate' al reaparecer diez años después en 'Viva la vida'

El domingo 17 de noviembre, el equipo de 'Viva la vida' recibió en plató la visita de Mikel Serra y Mar Torres, reporteros de 'Aquí hay tomate'. Un programa que marcó un antes y un después en la televisión y, más concretamente, en el mundo de la prensa rosa, durante su emisión en Telecinco entre 2003 y 2008, donde tuvo especial importancia el trabajo de los reporteros.

Mikel Serra y Mar Torres en 'Aquí hay tomate' y en su visita a 'Viva la vida'

Ambos profesionales reaparecieron en el programa de Emma García algo más de diez años después de que concluyera la trayectoria del mítico programa de Telecinco. Los dos fueron invitados para participar en la sección en la que la presentadora y sus colaboradores repasan los treinta años de vida que la principal cadena de Mediaset cumplirá en 2020, en compañía de Bertín Osborne.

"Vamos a celebrar los treinta años de Telecinco y lo vamos a hacer con el programa que revolucionó el mundo del corazón", anunció Emma antes de dar paso a los exreporteros de 'Aquí hay tomate', mientras Diego Arrabal reconocía que le hacía "mucha ilusión" la visita. Junto a la presentadora, Osborne, Torito y Arrabal, ambos reporteros recordaron curiosos momentos de su paso por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde.

Buenos y grandes momentos

"Creo que antes no se hacía tanta sangre como ahora", opinaba Osborne, al recordar 'Aquí hay tomate' y sus encuentros con reporteros como los propios Serra y Torres. El colaborador destacó la apuesta del programa por la comedia, por encima de todo, antes de que el programa emitiera algunos de dichos momentos no solo con el cantante, sino también con otros famosos, entre ellos, la Duquesa de Alba. "Los primeros encuentros con ella fueron muy malos, no nos quería ni ver", confesó Serra, al recordar sus encuentros iniciales con Cayetana. "Lo arreglamos hablando en un evento. Le dije que era demasiado mayor para salir enfadada en la tele", añadió el exreportero.