Bertín Osborne celebrará la Nochebuena en Telecinco con Paz Padilla, Omar Montes y Rappel

A apenas dos semanas de que se celebre Nochebuena y Navidad, Telecinco ha comunicado sus planes para la noche navideña, en la que la principal cadena de Mediaset contará con una cena muy especial en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne como anfitrión. Una ocasión en la que, con motivo de las entrañables fiestas, el presentador contará con la presencia de varios y diversos invitados.

Bertín Osborne, Paz Padilla, Omar Montes y Rappel

Según recoge Ecoteuve, entre los invitados de Osborne en la noche del 24 de diciembre, se encontrarán Paz Padilla y Jesús Vázquez. Dos presentadores que se convirtieron en los elegidos por Mediaset para dar la bienvenida al 2020 con las Campanadas, tal y como se dio a conocer a principios de diciembre. Una Nochevieja en la que Padilla y Vázquez se alejarán de la habitual imagen de la Puerta del Sol para celebrarla desde el pueblo que gane el concurso "Luce tu pueblo", organizado con Ferrero.

A ellos se unirá también otras caras de Mediaset, como Santi Millán, presentador de 'Got Talent España', y Omar Montes, ganador de 'Supervivientes' y cantante, en pleno éxito musical a raíz de sus últimos trabajos discográficos, que además está ligado al universo de la entidad a raíz de su relación con Isa Pantoja y Kiko Rivera. Una lista de invitados que completarán la soprano española Ainhoa Arteta y el vidente Rappel, quien ya fue invitado de 'Mi casa es la tuya' en 2017.

"Se me fue la mano"

Durante la Nochevieja, Paz Padilla y Jesús Vázquez serán los encargados de recibir el Año Nuevo en uno de los pueblos que optan a ganar el concurso de Ferrero, entre los que figuran Valderrobles en Teruel, Morella en Castellón, Rubielos de Mora, también en Teruel, Guadalupe en Cáceres y Puebla de Sanabria en Zamora. Una ocasión sobre la que ha podido bromear Padilla tras su desliz en la tercera semifinal de 'Got Talent', donde pulsó sin querer el botón dorado. "Se me fue la mano, no quiero pensar cómo daré las Campanadas", bromeó la presentadora en su cuenta de Instagram, junto a los titulares del divertido lío que protagonizó en el talent show de Telecinco.