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HABLA DE SALUD MENTAL

El regreso de Ylenia Padilla a la televisión en '¡De Viernes!': "Lo peor que puedes hacer es estar en las redes"

La celebrity, que fue nacionalmente conocida tras su participación en 'Gandía Shore', regresa a la televisión tras su retiro mediático después haber sido objeto de ataques en las redes por su opinión sobre la Ley Trans.

El regreso de Ylenia Padilla a la televisión en '¡De Viernes!': "Lo peor que puedes hacer es estar en las redes"
Por Fidel ConejeroPublicado: Sábado 18 Abril 2026 13:14 (hace 9 horas) | Última actualización: Sábado 18 Abril 2026 13:54 (hace 8 horas)

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La colaboradora televisiva Ylenia Padilla reapareció en directo el pasado 17 de abril públicamente en '¡De viernes!' para recordar la fuerte polémica que protagonizó años atrás tras sus declaraciones sobre la ley trans y el posterior aluvión de críticas que recibió en redes sociales. Su intervención ha puesto el foco en el impacto personal que tuvo aquel episodio, especialmente en su estado emocional.

Durante la entrevista, Ylenia se mostró contundente al describir lo vivido como un "linchamiento" prolongado durante meses. Según relató, fue objeto de ataques constantes en internet, con insultos, descalificaciones personales e incluso amenazas de muerte. "Tres meses de acoso y linchamiento, que era trending topic todos los días", afirmó, asegurando que cualquier búsqueda de su nombre derivaba en comentarios "absolutamente bárbaros". Entre los mensajes que recibía, mencionó insultos como "enferma" o "yonki", además de ataques dirigidos también a su entorno familiar. La colaboradora también echó en falta más apoyo por parte de sus compañeros colaboradores de Telecinco, cadena en la que trabajaba en ese momento.

Ylenia Padilla durante su entrevista en &#39;¡De Viernes!&#39;
Ylenia Padilla durante su entrevista en '¡De Viernes!

Ylenia Padilla: "No existe el delito de odio misógino"

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La televisiva reconoció que, en aquel momento, no supo gestionar la situación y reaccionó desde el dolor. "Estaba completamente fuera de mí, estaba llena de dolor, de ira y no sabía cómo reaccionar", explicó, añadiendo que se sentía "muy impotente" ante una situación que, a su juicio, no contaba con suficiente respaldo legal. En este sentido, apuntó a una falta de protección frente a este tipo de ataques y deslizó una reflexión sobre el marco legal actual: "No existe el delito de odio misógino, esta es la realidad".

En el transcurso de la conversación, también se abordó el impacto de la sobreexposición mediática en su estado mental. A preguntas del periodista José Antonio León, Ylenia admitió que atravesaba un momento delicado y que la presión pública contribuyó a agravar la situación. Además, Lydia Lozano le preguntó si alguien de su entorno le había recomendado parar en aquel momento, a lo que respondió: "Sí, pero no les escuchaba", evidenciando la dificultad que tuvo para tomar distancia en pleno conflicto.

Con perspectiva, la colaboradora hizo autocrítica sobre cómo gestionó aquel periodo. "El error fue irme de la tele en lugar de ponerme en terapia", señaló, reconociendo que debería haber priorizado su salud mental. Durante ese tiempo, explicó que permaneció "absolutamente encerrada" en su casa mientras seguía expuesta al ruido en redes, una combinación que, según sus propias palabras, agravó la situación. "Si te quieres mejorar de algo, lo peor que puedes hacer es estar en las redes", añadió.

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